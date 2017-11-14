Вопросы взаимодействия Управления Минюста России по РМЭ с органами исполнительной власти региона, а также тема уборки (вывоза) снега и содержания в зимний период в нормативном состоянии прилегающих к административным зданиям территорий г. Йошкар-Олы рассмотрены на совещании, которое прошло под руководством Первого заместителя Председателя Правительства республики Сергея Сметанина.Начальник Управления Минюста России по РМЭ Максим Скирда отметил, что обеспечение единства правового пространства остается основополагающим направлением деятельности ведомства.Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл подчеркнул, что именно конструктивное взаимодействие минюста и республиканского правительства позволяет обеспечивать соответствие регионального законодательства федеральному. Сергей Сметанин также отметил, что работу органов исполнительной власти в республике трудно представить без тесного взаимодействия с управлением юстиции.

«Важно, чтобы наши нормативные акты и законы соответствовали Конституции, федеральным законам, а также проходили антикоррупционную экспертизу. Еще на предварительном этапе мы учитываем замечания и предложения, а также предыдущие наработки. Я рад, что есть полное понимание в нашей совместной работе», - сказал Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин.

На совещании было уточнено, что за 11 месяцев текущего года на правовую экспертизу поступило 1356 нормативных правовых актов и 149 проектов нормативных правовых актов органов госвласти. Все они рассмотрены, на 23 проекта подготовлены заключения с замечаниями и предложениями.Начальник Управления Минюста России по РМЭ Максим Скирда рассказал также о типичных нарушениях в административных регламентах и о работе ведомства с муниципальными образованиями.

«Для улучшения работы по подготовке проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти республики и обобщения типичных нарушений предлагаем организовать проведение семинаров-совещаний с руководителями правовых служб органов исполнительной власти республики с приглашением представителей прокуратуры и органов юстиции», - в завершении доклада предложил начальник Управления Минюста России по РМЭ Максим Скирда.

Также на совещании были рассмотрены вопросы уборки (вывоза) снега и содержания в зимний период в нормативном состоянии прилегающих к административным зданиям территорий и территорий подведомственных организаций. Об этом рассказал мэр г. Йошкар-Олы Евгений Маслов.

«Протяженность улично-дорожной сети города Йошкар-Олы составляет 326 километров общей площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров. 1000 столичных дворов представляют собой свыше 3 миллионов квадратных метров территории, 400 тысяч из которых - асфальтированные проезды и тротуары. Внутриквартальные и межквартальные проезды это ещё почти 5 миллионов квадратных метров городской территории», - отметил мэр столицы.

Согласно Правил благоустройства территории городского округа «Город Йошкар-Ола, утвержденных решением Горсобрания 22 ноября, уборка территории общего пользования в зимний период включает в себя очистку дорожных покрытий и тротуаров от снега, наледи и мусора; при возникновении скользкости или гололеда - посыпку песком пешеходных зон, лестниц, обработку дорожных покрытий противогололедным материалом; рыхление снега. При этом вывоз снега должен осуществляться на специально подготовленную площадку (снегосвалку).

Евгений Маслов также отметил, что мероприятия по зимнему содержанию улично-дорожной сети осуществляются силами 77 единиц специальной техники, (плюс 10 самосвалов) и бригадами рабочих, выполняющих вспомогательную функцию при механизированной уборке площадей и парков, а также ручную уборку остановок и распределение на них противогололёдных материалов.Заблаговременно произведена заготовка пескосоляной смеси в количестве 14,5 тыс. тонн, что составляет 100 процентов от запланированного объёма.