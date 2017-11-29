Сегодня, 12 декабря 2017 года, Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобе, поданной юристами Комитета против пыток в интересах жителя Республики Марий Эл Руслана Лебедева, которого в 2007 году избили сотрудники милиции. Страсбургские судьи установили, что Россия нарушила в отношении Лебедева несколько статей Европейской конвенции – «Запрет пыток» и «Право на свободу и личную неприкосновенность», – присудив заявителю в качестве компенсации морального вреда тридцать тысяч евро.

Напомним, в 2007 году в Комитет против пыток обратился житель поселка Новый Торъял Республики Марий Эл Руслан Лебедев. Он сообщил правозащитникам, что в ночь с 30 на 31 марта был жестоко избит милиционерами.Как рассказал Руслан, в ту ночь он в компании троих знакомых возвращался на автомобиле из соседней деревни. Через некоторое время один из пассажиров заметил, что за ними едет автомобиль с включенным проблесковым маячком, однако водитель продолжил движение и остановился лишь в самом Новом Торъяле, так как закончился бензин. Сразу после этого к ним подъехал автомобиль марки «ВАЗ-2115», из которого вышел сотрудник милиции в форменной одежде. Руслан и его друзья также вышли из автомобиля. Сотрудник милиции стал их расспрашивать по поводу причины, по которой они не остановились. Разговор оборвался, практически не начавшись, так как через 3-4 минуты к ним подъехал милицейский «уазик», из которого выбежали несколько сотрудников милиции, повалили молодых людей на землю и начали избивать руками и ногами. Затем всю компанию отвезли в ОВД Новоторъяльского района Республики Марий Эл, где избиение продолжилось. В частности, у Руслана «с пристрастием» спрашивали про автомобиль, на котором они ехали, и его водителя.После такого общения со стражами порядка Руслан был вынужден около месяца лечиться в больнице. У него были диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, сотрясение головного мозга, множественные ссадины лица и гематомы, гематома затылочной области слева, височных областей, множественные ссадины спины, шеи, плеча, правой боковой поверхности туловища, ушиб поясничной области, ушиб правой ушной раковины.31 марта мать Руслана, Раисия Лебедева, обратилась с сообщением о преступлении в прокуратуру Новоторъяльского района. Однако уголовное дело не было возбуждено: сначала работники прокуратуры, а потом следователи Следственного комитета шесть раз отказывали в возбуждении дела, считая, что Руслан получил телесные повреждения в результате законных действий правоохранителей.В декабре 2007 года правозащитники направили жалобу в интересах Руслана Лебедева в Европейский суд по правам человека. В январе 2013 года она была коммуницирована, и российским властям были заданы вопросы по обстоятельствам произошедшего.Продолжалась работа и на национальном уровне. Очередное «отказное» постановление, вынесенное 20 мая 2013 года, правозащитники обжаловали более трех лет: сначала его признали законным районный и республиканский суды, позже – прокуратура и следственное управление по Республике Марий Эл. Только после подачи жалобы в Следственный комитет Российской Федерации это постановление 8 февраля 2017 года было признано незаконным и отменено, а материалы возвращены в Советский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Республике Марий Эл для возобновления проверки.Тем не менее, уголовное дело так и не было возбуждено, были проведены еще три дополнительные проверки, которые заканчивались вынесением постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела – причем все эти «отказные» были вынесены уже после того, как истек срок привлечения виновных к уголовной ответственности по такой категории дел.Сегодня Европейский суд вынес решение по жалобе Руслана Лебедева. Страсбургские судьи единогласно установили, что Россия нарушила статью 3 Конвенции в части запрета жестокого обращения, а также в части обязательства провести эффективное расследование. Кроме того, Суд признал нарушение параграфа 1 статьи 5 Конвенции в отношении заявителя в части незаконного задержания. В итоге, ЕСПЧ присудил Лебедеву тридцать тысяч евро в качестве компенсации морального вреда.

«Власти России настаивали на том, что телесные повреждения были получены Лебедевым при задержании, когда к нему якобы на законных основаниях была применена физическая сила. Однако даже если предположить, что Лебедев получил столь многочисленные телесные повреждения в момент задержания, то очевидно, что такой уровень насилия не является пропорциональным и представляет собой нарушение статьи 3, что и констатировал Суд в своем сегодняшнем постановлении, – подчеркивает юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова. – Европейский суд также акцентировал внимание на том, что административное дело в отношении Лебедева было инициировано через месяц после его задержания, а само задержание даже не было задокументировано и не преследовало законной цели».