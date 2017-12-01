В приемной Президента России Владимира Путина прошел прием граждан. Встречу провел Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Одна из посетительниц, пришедшая к Главе региона, – руководитель инициативной группы РОО «Большая семья» Ольга Чеснокова. Женщину волновал вопрос поднятия престижа многодетных семей. Для этого, по ее мнению, важно стимулировать многодетные семьи не только материально, но и за счет других инструментов поддержки. Например, участия в различного рода конкурсах межрегионального и окружного значения, при этом, не ограничиваясь привязанностью к национальности семьи.

«Об этом даже речи быть не может, - подчеркнул Глава Марий Эл. – Важно, что многодетная семья из Марий Эл. Может быть только географическая привязка, но ни в коем случае не по национальности», - обратил внимание Александр Евстифеев.

«Вы затронули очень важный вопрос. Это системная работа, планомерная, ей нужно заниматься каждый день. Она очень трудна и хорошо, что вы этим занимаетесь. Надо повышать престиж многодетных семей»,

«Все согласовать. Интересы садоводов обеспечить. Вопрос должен быть решен к среде»,

В начале декабря Президент России Владимир Путин принял серьезные решения по поддержке семей с детьми: доступная ипотека, выплаты при рождении первенца, обновленная программа маткапитала. Безусловно, новые демографические инициативы главы государства помогут поддержать рождаемость и поднять престиж многодетных семей в стране.- отметил Глава Марий Эл Александр Евстифеев и предложил Ольге Чесноковой войти в состав Республиканского Движения поддержки общественных инициатив.Всего за помощью к Главе региона обратились 7 человек. Среди посетителей – жители г. Йошкар-Олы и районов республики. Вопросы, которые волновали граждан, касались здравоохранения, строительства дорог, подвода коммуникаций к земельным участкам, поддержки малого предпринимательства.Так, Александр Дерягин попросил у Главы республики помощи в обустройстве водоотведения при строительстве дороги в пос. Новотроицк. Жителя Медведевского района Валикая Пашкина беспокоило закрытие круглосуточного стационара в дер. Люльпаны, а жителя пос. Морки Сергея Николаева – разрушающееся здание бывшего районного роддома.Предпринимательница из села Марьино Юринского района Анна Подшивалова попросила оказать поддержку в организации малого бизнеса. Житель г. Йошкар-Олы Юрий Попов и председатель регионального отделения «Союз садоводов России» Геннадий Петрушин посетовали на бездействие властей Медведевского района по вопросу оказания помощи при прокладке лесной дороги в поселке Устье Кундыш, которая нужна садоводам не только для собственного проезда, но и как пожарный выезд.- поручил Глава Марий Эл Александр Евстифеев руководителю администрации Медведевского района Денису Окулову.В целом по каждому из обращений было найдено положительное решение. По вопросам, которые требуют детального разбирательства, Глава республики Александр Евстифеев дал поручения ответственным министрам – разобраться в ситуации и оказать помощь людям. Все обращения взяты на контроль.