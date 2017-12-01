Одна из посетительниц, пришедшая к Главе региона, – руководитель инициативной группы РОО «Большая семья» Ольга Чеснокова. Женщину волновал вопрос поднятия престижа многодетных семей. Для этого, по ее мнению, важно стимулировать многодетные семьи не только материально, но и за счет других инструментов поддержки. Например, участия в различного рода конкурсах межрегионального и окружного значения, при этом, не ограничиваясь привязанностью к национальности семьи.
«Об этом даже речи быть не может, - подчеркнул Глава Марий Эл. – Важно, что многодетная семья из Марий Эл. Может быть только географическая привязка, но ни в коем случае не по национальности», - обратил внимание Александр Евстифеев.
В начале декабря Президент России Владимир Путин принял серьезные решения по поддержке семей с детьми: доступная ипотека, выплаты при рождении первенца, обновленная программа маткапитала. Безусловно, новые демографические инициативы главы государства помогут поддержать рождаемость и поднять престиж многодетных семей в стране.
«Вы затронули очень важный вопрос. Это системная работа, планомерная, ей нужно заниматься каждый день. Она очень трудна и хорошо, что вы этим занимаетесь. Надо повышать престиж многодетных семей», - отметил Глава Марий Эл Александр Евстифеев и предложил Ольге Чесноковой войти в состав Республиканского Движения поддержки общественных инициатив.
Всего за помощью к Главе региона обратились 7 человек. Среди посетителей – жители г. Йошкар-Олы и районов республики. Вопросы, которые волновали граждан, касались здравоохранения, строительства дорог, подвода коммуникаций к земельным участкам, поддержки малого предпринимательства.
Так, Александр Дерягин попросил у Главы республики помощи в обустройстве водоотведения при строительстве дороги в пос. Новотроицк. Жителя Медведевского района Валикая Пашкина беспокоило закрытие круглосуточного стационара в дер. Люльпаны, а жителя пос. Морки Сергея Николаева – разрушающееся здание бывшего районного роддома.
Предпринимательница из села Марьино Юринского района Анна Подшивалова попросила оказать поддержку в организации малого бизнеса. Житель г. Йошкар-Олы Юрий Попов и председатель регионального отделения «Союз садоводов России» Геннадий Петрушин посетовали на бездействие властей Медведевского района по вопросу оказания помощи при прокладке лесной дороги в поселке Устье Кундыш, которая нужна садоводам не только для собственного проезда, но и как пожарный выезд.
«Все согласовать. Интересы садоводов обеспечить. Вопрос должен быть решен к среде», - поручил Глава Марий Эл Александр Евстифеев руководителю администрации Медведевского района Денису Окулову.
В целом по каждому из обращений было найдено положительное решение. По вопросам, которые требуют детального разбирательства, Глава республики Александр Евстифеев дал поручения ответственным министрам – разобраться в ситуации и оказать помощь людям. Все обращения взяты на контроль.