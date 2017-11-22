12/12/2017

Глава Марий Эл Александр Евстифеев осмотрел Волжский городской спорткомплекс

сообщалось , что в субботу, 9 декабря, Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил с рабочим визитом второй по величине город республики - Волжск.



В этот день Глава Марий Эл Александр Евстифеев осмотрел Волжский городской спорткомплекс, который включает в себя городской стадион с трибунами и техническими помещениями под ними, и здание Дворца спорта с залами для занятий различными видами спорта.



Недавно стало известно, что из Резервного фонда Президента РФ на проведение ремонта здания было выделено 33 млн. рублей. Сумма разбита по двум позициям: 15 млн рублей пойдет на ремонт спорткомплекса, 18 млн. рублей – на ремонт плоскостных сооружений стадиона.



По оценкам специалистов, несмотря на значительную сумму, средств для проведения капитального ремонта дворца недостаточно, поэтому Главой республики принято решение: дополнительная необходимая сумма будет изыскана.

Ранее, что в субботу, 9 декабря, Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил с рабочим визитом второй по величине город республики - Волжск.В этот день Глава Марий Эл Александр Евстифеев осмотрел Волжский городской спорткомплекс, который включает в себя городской стадион с трибунами и техническими помещениями под ними, и здание Дворца спорта с залами для занятий различными видами спорта.Недавно стало известно, что из Резервного фонда Президента РФ на проведение ремонта здания было выделено 33 млн. рублей. Сумма разбита по двум позициям: 15 млн рублей пойдет на ремонт спорткомплекса, 18 млн. рублей – на ремонт плоскостных сооружений стадиона.По оценкам специалистов, несмотря на значительную сумму, средств для проведения капитального ремонта дворца недостаточно, поэтому Главой республики принято решение: дополнительная необходимая сумма будет изыскана. «Проектные работы закончены, я сейчас узнал, что муниципальная власть не заплатила за выполненный проект, проблему надо немедленно снять. Второе – ремонт начинаем делать таким образом, чтобы в ближайшие 10 лет к объекту не возвращаться. Это означает, что необходимо заменить коммуникации, кровлю, витражи, провести ремонт помещений и все сделать достойно», - поручил Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Здание городского спорткомплекса было построено и введено в эксплуатацию в 1970 году. За это время капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, осуществлялся лишь косметический. Помимо кровли, фасада и замены окон, в спорткомплексе будут отремонтированы игровой зал, залы борьбы и бокса, раздевалки, рабочие кабинеты, санитарные комнаты, душевые, тренажерный зал, так как все они сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.



Александр Евстифеев призвал муниципальные власти приступить к работам сразу, как только позволят условия.



Дворец спорта – это единственное здание в городе Волжске, где занимаются жители города, как дети, так и возрастное население. Здесь проходят учебно-тренировочные процессы воспитанников СДЮШОР РМЭ по греко-римской борьбе и гребле на байдарках и каноэ, отделений СДЮШОР РМЭ по футболу, лыжным гонкам, отделений по легкой атлетике, футболу, боксу, борьбе, баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Ежегодно здесь проводятся более 70 мероприятий, которые носят статус всероссийских, межрегиональных, республиканских и городских.​​ Здание городского спорткомплекса было построено и введено в эксплуатацию в 1970 году. За это время капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, осуществлялся лишь косметический. Помимо кровли, фасада и замены окон, в спорткомплексе будут отремонтированы игровой зал, залы борьбы и бокса, раздевалки, рабочие кабинеты, санитарные комнаты, душевые, тренажерный зал, так как все они сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.Александр Евстифеев призвал муниципальные власти приступить к работам сразу, как только позволят условия.Дворец спорта – это единственное здание в городе Волжске, где занимаются жители города, как дети, так и возрастное население. Здесь проходят учебно-тренировочные процессы воспитанников СДЮШОР РМЭ по греко-римской борьбе и гребле на байдарках и каноэ, отделений СДЮШОР РМЭ по футболу, лыжным гонкам, отделений по легкой атлетике, футболу, боксу, борьбе, баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Ежегодно здесь проводятся более 70 мероприятий, которые носят статус всероссийских, межрегиональных, республиканских и городских.​​

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