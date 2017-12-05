Ранее, что в субботу, 9 декабря, Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил с рабочим визитом второй по величине город республики - Волжск.Во время визита в г. Волжск Глава Марий Эл Александр Евстифеев вместе с Епископом Волжским и Сернурским Феофаном осмотрели бывшее здание школы №6, которое на безвозмездной основе передано в пользование православному Приходу собора Святителя Николая Мирликийского г. Волжска Республики Марий Эл Йошкар-Олинской и Марийской Епархии Русской Православной Церкви.

«Всем сердцем благодарю Александра Александровича за то, что он принимает такое деятельное участие в жизни новообразованной епархии Волжской и желаю Божьей помощи в благословенных трудах на благо всей республики и нашего города Волжска, новообразованной Волжской епархии. Надеемся, что в этом здании после реставрации будет епархиальное управление, внутри сделаем домовой храм, еще в планах есть строительство обители, которой пока нет на территории Волжской епархии. Думаю, Господь благословит наши добрые, совместные усилия, и с Божьей помощью люди получат духовное окормление», - сказал Епископ Волжский и Сернурский Феофан.