Легендарный кинотеатр «Родина» г. Волжска капитально реконструируют.

По поручению Главы Марий Эл Александра Евстифеева учреждение культуры капитально реконструируют, а в дальнейшем в здании будет размещена детская Школа искусств на 700 обучающихся. Также известно, что самое большое крыло будет отведено под концертный зал на 323 места, в котором предусмотрена установка оборудования не только для проведения концертов, но и для кинопоказов.

Кинотеатру «Родина» г. Волжска, который является не только памятником истории и культуры, но и объектом-легендой для местных жителей, вернут вторую «жизнь».В ходе осмотра памятника культурного наследия Глава Марий Эл Александр Евстифеев дал ряд поручений ответственным членам правительства.

«Это одно из знаковых зданий в Волжске. Горожане ко мне многократно обращались, чтобы кинотеатр был не снесен, а реконструирован. Для многих волжан это очень важно, потому что здесь проходили их годы молодости и юности, с кинотеатром связано много памятных событий, - сказал Александр Евстифеев. - Провести реконструкцию – это непростое дело, потому что в условия нашего бюджета даже новое здание построить проблема, а реконструировать, сохранив исторический облик здания и культурное наследие, непростая задача», - добавил Глава Марий Эл.

Так же Глава региона отметил, что к работе по реконструкции кинотеатра «Родина» необходимо привлечь сенатора от Марий Эл Наталию Дементьеву, экс-министра культуры РФ.

«Дементьеву надо привлекать к решению наших задач. В частности, до 1 января 2018 года я жду от нее, как от бывшего министра культуры РФ, реальных предложений по финансированию реконструкции объекта. Пусть это будет ее вкладом от долгого пребывания в должности сенатора от республики», - сказал Александр Евстифеев.

Кинотеатр «Родина», построенный в 1951 году, был первым широкоформатным кинотеатром в республике и самым большим среди районных. Здесь работали малый и большой залы, проводились городские мероприятия. Кинотеатр стал культурным центром и «визитной карточкой» г. Волжска. В результате пожаров 2010 и 2013 годов здание на сегодняшний день практически уничтожено.

Глава региона отметил, что в скором времени специалисты приступят к проектным работам, а уже летом начнутся работы по реконструкции здания бывшего кинотеатра. Ожидается, что они завершатся в течение двух лет, как раз к празднованию 100-летия Республики Марий Эл.Во время визита в г. Волжск Глава Марий Эл Александр Евстифеев вместе с Епископом Волжским и Сернурским Феофаном осмотрели бывшее здание школы №6, которое на безвозмездной основе передано в пользование православному Приходу собора Святителя Николая Мирликийского г. Волжска Республики Марий Эл Йошкар-Олинской и Марийской Епархии Русской Православной Церкви.

«Всем сердцем благодарю Александра Александровича за то, что он принимает такое деятельное участие в жизни новообразованной епархии Волжской и желаю Божьей помощи в благословенных трудах на благо всей республики и нашего города Волжска, новообразованной Волжской епархии. Надеемся, что в этом здании после реставрации будет епархиальное управление, внутри сделаем домовой храм, еще в планах есть строительство обители, которой пока нет на территории Волжской епархии. Думаю, Господь благословит наши добрые, совместные усилия, и с Божьей помощью люди получат духовное окормление», - сказал Епископ Волжский и Сернурский Феофан.

В ходе поездки Глава республики Александр Евстифеев также посетил два городских детских сада – «Буратино» и «Светлячок», где осмотрел вновь созданные дополнительные группы для 20 и 22 детей. Как рассказали заведующие дошкольных учреждений, группы удалось открыть за счет переоборудования и оптимизации помещений. Так, например, в детском саду «Светлячок» после капитального ремонта дополнительная группа организована на месте бывших помещений комнаты медсестры и спортзала.Руководители детских садов обратились к Главе Марий Эл за помощью в выделении средств для дооснащения групп необходимыми инвентарем и другими принадлежностями. Александр Евстифеев озвучил, что для нужд детских садов уже выделено 350 тысяч рублей.Как рассказали в администрации г. Волжска, с открытием новых групп очередь в дошкольные образовательные учреждения, которая в настоящее время составляет 125 мест, сократится на треть.Также в этот день Глава Марий Эл Александр Евстифеев осмотрел Волжский городской спорткомплекс, который включает в себя городской стадион с трибунами и техническими помещениями под ними, и здание Дворца спорта с залами для занятий различными видами спорта.Недавно стало известно, что из Резервного фонда Президента РФ на проведение ремонта здания было выделено 33 млн. рублей. Сумма разбита по двум позициям: 15 млн рублей пойдет на ремонт спорткомплекса, 18 млн. рублей – на ремонт плоскостных сооружений стадиона.По оценкам специалистов, несмотря на значительную сумму, средств для проведения капитального ремонта дворца недостаточно, поэтому Главой республики принято решение: дополнительная необходимая сумма будет изыскана.

«Проектные работы закончены, я сейчас узнал, что муниципальная власть не заплатила за выполненный проект, проблему надо немедленно снять. Второе – ремонт начинаем делать таким образом, чтобы в ближайшие 10 лет к объекту не возвращаться. Это означает, что необходимо заменить коммуникации, кровлю, витражи, провести ремонт помещений и все сделать достойно», - поручил Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Здание городского спорткомплекса было построено и введено в эксплуатацию в 1970 году. За это время капитальный ремонт здесь не проводился ни разу, осуществлялся лишь косметический. Помимо кровли, фасада и замены окон, в спорткомплексе будут отремонтированы игровой зал, залы борьбы и бокса, раздевалки, рабочие кабинеты, санитарные комнаты, душевые, тренажерный зал, так как все они сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.Александр Евстифеев призвал муниципальные власти приступить к работам сразу, как только позволят условия.Дворец спорта – это единственное здание в городе Волжске, где занимаются жители города, как дети, так и возрастное население. Здесь проходят учебно-тренировочные процессы воспитанников СДЮШОР РМЭ по греко-римской борьбе и гребле на байдарках и каноэ, отделений СДЮШОР РМЭ по футболу, лыжным гонкам, отделений по легкой атлетике, футболу, боксу, борьбе, баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Ежегодно здесь проводятся более 70 мероприятий, которые носят статус всероссийских, межрегиональных, республиканских и городских.