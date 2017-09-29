День Героев Отечества – новый праздник, который отмечается в России 9 декабря. В этот день в столице Мордовии Саранске почтили память отдавшим жизнь во благо Отчизны и благодарили ныне живущих Героев Отечества.

В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда, ветераны Великой Отечественной войны, участники локальных конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе, Сирии и близкие родственники погибших Героев Отечества из 14 регионов ПФО.В числе делегации от Марий Эл в Саранск отправились члены семей умерших героев Советского Союза – Станислава Кострова, Александра Владимирова и Евсея Алексеева.Традиция масштабного празднования Дня Героев Отечества в Приволжском федеральном округе заложена по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Ежегодно праздничные мероприятия, посвященные этой памятной дате, проходят на территории регионов округа. В одном из городов Приволжья организуются центральные торжества с участием Героев Отечества.

«Вечная память нашим Героям. Они с нами всегда в строю, и они сегодня также несут службу. На их примерах воспитываются тысячи молодых ребят, подрастающее поколение нашей Родины и новое поколение наших героев. В Приволжском федеральном округе проживает 10 Героев Советского Союза, 39 Героев Российской Федерации, более 160 Героев Социалистического труда, 3 Героя Труда Российской Федерации. Мы приняли решение и с этого года вместе с главами регионов начали реализовывать новый проект, который так и называется «Герои Отечества», чтобы ни одна семья, ни один человек, ни один героический подвиг не был забыт», - отметил Михаил Бабич.