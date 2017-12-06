Накануне в Йошкар-Оле состоялись обсуждения программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 г.г.В администрации города депутаты Государственного Собрания Республики Марий Эл, депутаты Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» подвели итоги реализации программы в 2017 году и обсудили планы по реализации программы «Формирование современной городской среды» на перспективу.В обсуждении также приняли участие глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» А.Н. Принцев, мэр города Йошкар-Олы Е.В. Маслов, заместитель председателя Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола», региональный куратор проекта М.В. Жирова, представитель Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл А.А.Солдаткин.Депутаты отметили, что в 2017 г. реализации программы шла неоднозначно, пожеланий горожан было колоссальное количество, и в условиях обязательного и дополнительного перечня работ все выполнить было непросто.

«Вопрос о том, как это получилось - хорошо или плохо - спорный. Все недостатки необходимо учесть и больше их не допускать», – отметил мэр.

Главная цель – вовлечь как можно большее количество горожан в обсуждение и реализацию этой программы.Вечером в общественно-политическом центре состоялась встреча первого заместителя мэра города А.А. Трудинова с активными горожанами, чтобы обсудить вопросы благоустройства территорий, на которых они проживают, рассказать о проекте на 2018-2022 г.г., и ответить на вопросы, которые волнуют людей.