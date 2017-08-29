Сегодня в России отмечают День героев Отечества. Памятная дата была учреждена ровно 10 лет назад, но сама традиция зародилась еще в XVIII веке, когда императрица Екатерина Вторая учредила орден Святого Георгия Победоносца. Эту награду получали только за исключительную отвагу в бою.

Ныне праздник посвящен Героям Советского Союза, Социалистического Труда, Героям России, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена Славы, а также членам их семей и членам семей погибших героев.В Марий Эл праздничные мероприятия прошли по всей республике. В г. Волжске Глава региона Александр Евстифеев возложил цветы к Обелиску Воинской Славы вместе с Ниной Николаевной Ивановой, мамой погибшего при исполнении воинского долга гвардии рядового, Героя России Валерия Иванова.

«Город Волжск знал, кто такие герои по прошествии Великой Отечественной войны, их пятеро, но недавно увеличение этого числа было некстати и Валерий Иванов – единственный Герой России г. Волжска. Все, кто его знал, с ним учился, работал, дети, тренером у которых он был, – все его помнят, и его уход, никому не нужный, воспринимается особенно остро», - сказал Глава Марий Эл Александр Евстифеев, приветствуя собравшихся.

Глава республики поблагодарил маму Героя России Нину Иванову за достойное воспитание сына.

«Нина Николаевна, спасибо Вам за сына, за патриота своей Родины. Это безусловный пример для молодежи. Мы отдаем дань уважения, глубокой памяти и почтения Вашему погибшему сыну. Готовы оказать Вам всестороннюю помощь, если она потребуется», - подчеркнул Александр Евстифеев.

К мемориалу в городском Парке Победы пришли десятки волжан - представители администрации, члены общественных и патриотических организаций, казачьего общества г. Волжска, школьники и студенты. Местные жители также возложили цветы к Обелиску Воинской Славы.

«Жаль, что наших героев мы видим на Алле Славы. О них нам напоминает Вечный Огонь. Мы гордимся ими и будем помнить, сделаем все, чтоб и молодое поколение знали их имена и чтили. Валерий Иванов в 19 лет, защищая своих друзей, вывел боевую технику на безопасное расстояние, погиб сам, как мужественный герой. Слава ему, и низкий поклон маме Нине Николаевне за такого сына», - отметил мэр г. Волжска Алексей Шишкин.

Подробности читайте в ближайшем выпуске газеты "Волжская правда".

Валерий Иванов - Герой России, уроженец г. Волжска. 19 мая 1995 года погиб на Северном Кавказе во время выполнения задачи по огневому поражению противника, при этом спас жизнь многих своих товарищей.Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, гвардии рядовому Иванову Валерию Вячеславовичу присвоено звание Героя России посмертно.Он стал первым уроженцем Республики Марий Эл, удостоенным высокого звания.Именем Героя названы школа, где он учился и одна из улиц города.