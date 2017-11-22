09/12/2017

В Марий Эл в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» теперь можно купить смартфоны Samsung

Компания «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим производителем смартфонов Samsung Electronics. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» доступны смартфоны известного бренда Samsung.



В салонах оператора связи по всей России представлен ряд моделей серии Samsung Galaxy J. От бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1 mini до варианта в металлическом корпусе Samsung Galaxy J5.

В салонах оператора связи по всей России представлен ряд моделей серии Samsung Galaxy J. От бюджетного смартфона Samsung Galaxy J1 mini до варианта в металлическом корпусе Samsung Galaxy J5. «Благодаря сотрудничеству с Samsung мы сможем предложить нашим клиентам качественные современные гаджеты. Уверен, они будут пользоваться популярностью у наших клиентов. В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент устройств Samsung, включив в него смартфоны серии Galaxy A и S» — отметил Арвидас Алутис, генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы».

Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома. Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой: теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.

Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

РЕКЛАМА

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ЭКОНОМИКА План развития инфраструктуры цифровой экономики представили для общественного обсуждения 27 ноября 2017 года Центр компетенций по направлению «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (ПАО «Ростелеком») и Рабочая группа «Информационная инфраструктура» при АНО «Цифровая экономика» (организует работу группы ПАО «МегаФон») представили проект плана мероприятий по развитию информационной инфраструктуры для цифровой экономики для общественного обсуждения. Документ размещен на сайте regulation.gov.ru. 04/12/2017

ЭКОНОМИКА «Ростелеком» разработал карту транспортных происшествий Приволжского транспортного региона «Ростелеком» создал для Приволжской транспортной прокуратуры интерактивную карту транспортных происшествий. Основой для разработки карты послужила геоаналитическая платформа РусГИС (геоинформационная система) на базе национальной облачной платформы оператора. 30/11/2017

ЭКОНОМИКА В Марий Эл в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» стартовали продажи смартфонов Xiaomi В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» уже можно купить ряд самых популярных смартфонов Xiaomi. В будущем планируется расширить модельный ряд смартфонов, а также дополнить ассортимент и дополнительными категориями: аксессуарами, аудиоустройствами, аккумуляторами и другими гаджетами бренда. 22/11/2017