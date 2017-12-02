Вчера в столице Башкортостана прошло LII заседание Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Марийский парламент в Уфе представляла Заместитель Председателя Государственного Собрания Республики Марий Эл, председатель Комитета по социальному развитию Ольга Цветкова.Открывая заседание, полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич отметил, что за годы совместной работы аппарата полпреда и членов Ассоциации решены многие вопросы. Например, созданы основы деятельности института уполномоченных по защите прав предпринимателей. Результатом совместной работы также стало снижение количества контрольно-надзорных мероприятий в отношении органов местного самоуправления.Михаил Бабич подчеркнул, что на сегодняшний день остаются приоритетными вопросы противодействия коррупции в системе государственного управления. Полпред Президента страны обратил внимание на необходимость законодательных мер, чтобы исключить ситуации, когда лица, имеющие уголовное прошлое, могли бы занимать муниципальные должности, а также сделать невозможным нахождение на муниципальной службе лиц, отбывающих условное наказание.

«На федеральном и региональном уровне этот вопрос законодательно отрегулирован, и лица с таким прошлым не допускаются на государственную службу, а на муниципальном уровне существует пробел. Поэтому в этой части мы уже внесли предложения дополнить Федеральный закон о муниципальной службе нормой о запрете нахождения муниципальному служащему на службе, если он имеет неснятую или непогашенную судимость», - заявил Михаил Бабич.

Кроме того, на мероприятии обсудили вопросы представления сведений о доходах главам регионов лицами, замещающими муниципальные должности и должности глав местных администраций. Также речь шла о предстоящих выборах Президента РФ и мерах по сохранению законности и порядка во время избирательного процесса.