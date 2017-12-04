08/12/2017

"Данная организация осуществляла свою деятельность с 2009 по 2015 год в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе на территории городов Набережные Челны, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Тюмень, Ижевск, Пермь. Ущерб, причиненный более чем 2 тысячам человек, превысил 564 миллиона рублей", - рассказала Ирина Волк.

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Мошенники продолжают выставлять объявления на интернет-сайтах и обманывать доверчивых граждан.

Так, 28-летний житель Республики Татарстан увидел объявление о продаже пиломатериалов. Он позвонил по указанному номеру телефона и договорился с мужчиной о встрече. Продавец сообщил, что для заключения договора необходимо приехать на пилораму. Во время встречи мужчины заключили договор, и потерпевший внес оплату за пиломатериалы в размере 150 тысяч рублей. Однако, в указанный срок пиломатериалы не поставили, и поставщик на связь не выходил.

05/12/2017