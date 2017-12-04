Сотрудники МВД в Татарстане пресекли деятельность преступного сообщества.
"Сотрудники УМВД России по городу Набережные Челны задержали 10 участников организованной группы по подозрению в хищении денежных средств и имущества у граждан", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью создали преступную организацию с целью хищения чужого имущества путем обмана граждан по принципу финансовой пирамиды. В состав группы входили 10 человек, роли между которыми были четко распределены. Злоумышленники предлагали гражданам сделать вклад денежных средств под высокие проценты. Взамен потерпевшим выдавался вексель.
"Данная организация осуществляла свою деятельность с 2009 по 2015 год в 10 субъектах Российской Федерации, в том числе на территории городов Набережные Челны, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Тольятти, Тюмень, Ижевск, Пермь. Ущерб, причиненный более чем 2 тысячам человек, превысил 564 миллиона рублей", - рассказала Ирина Волк.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по г. Набережные Челны возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один соучастник находится под подпиской о невыезде, еще 9 лицам дано обязательство о явке.