06 декабря во Дворце молодежи республики прошел Слет студенческих трудовых отрядов Марий Эл, посвященный подведению итогов работы в летний период текущего года.

Участие в мероприятии приняли около 600 человек. В их числе представители министерств и ведомств Республики Марий Эл, представители организаций, предоставивших работу студенческим отрядам в период лета, ветераны студенческого движения, командиры и бойцы студенческих отрядов.От имени Главы Республики Марий Эл собравшихся поприветствовал Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл Михаил Васютин.

«Республика Марий Эл имеет большой опыт организации студенческого трудового движения. За 51 год существования Марийского студотряда школу трудовой закалки прошли около 90 тысяч юношей и девушек. Сегодня студенческие отряды Марий Эл по-прежнему приобщают молодежь к коллективному труду, вносят вклад в дело сохранения и укрепления трудовых традиций молодежного движения республики, дают студентам возможность получить достойную заработную плату», - говорится в приветствии Главы Марий Эл.

Первый заместитель Председателя Правительства республики Михаил Васютин отметил, что в этом году на объектах региона и далеко за его пределами работало свыше 800 человек. Бойцы строительного направления трудились на объектах Крайнего Севера, педагогического – в Краснодарском крае, Республике Крым и Московской области. Студентов и учащихся из Марий Эл можно было увидеть в форме проводников в поездах дальнего следования в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, на Черноморском побережье, в других уголках России. География, которой можно только позавидовать.

«Вы – творцы будущего Республики Марий Эл и России, инициаторы самых интересных, необходимых обществу дел. От всей души желаю вам очередных трудовых побед в жизни, благополучия, добра, оптимизма и открытия новых горизонтов для приложения своих сил и идей», - от имени Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева собравшихся поздравил с подведением итогов трудового лета Первый заместитель Председателя Правительства республики Михаил Васютин.

Минувшим летом 38 отрядов Марий Эл работали как на территории республики, так и за ее пределами. В их числе строительные, педагогические, сервисные, отряды медиков и проводников пассажирских железнодорожных вагонов, специализированные отряды – все они достойно справились с поставленными задачами и выполнили договорные условия.