Уважаемые жители Республики Марий Эл!

9 декабря в нашей стране отмечается памятная дата – День Героев Отечества. Мы вспоминаем о героическом прошлом России, о людях, которые встали на защиту интересов государства, близких и родных.

В этот день мы чествуем Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, а также членов их семей и членов семей погибших героев.

В ряду героев значатся имена 100 жителей Республики Марий Эл. В разное время они были удостоены своих высоких званий. Некоторые получали их посмертно. Подвиг каждого – достояние нашей истории.

Их бескорыстное служение Отечеству является для всех нас, наших детей и внуков нравственным ориентиром, примером несгибаемой воли, безграничной преданности и любви к Родине.

Отрадно, что два Героя Отечества сегодня проживают на родной марийской земле, восемь наших земляков – в других регионах Российской Федерации.

От всей души желаю ныне живущим Героям нашего Отечества и членам их семей крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и долгих лет жизни!

Также желаю крепкого здоровья и благополучия членам семей погибших Героев. Мы чтим память ваших родных и близких. Их подвиги всегда будут жить в наших сердцах, служить примером для подрастающих поколений.

На интернет-странице Главы Республики Марий Эл 08 декабря опубликован текст поздравления Александра Евстифеева с Днем Героев Отечества в адрес жителей региона: