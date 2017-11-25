В рамках «правительственного часа» 6 декабря депутаты Госудмы РФ заслушали информацию «Об основных направлениях реализации государственной политики в сфере охраны здоровья», которую представила Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Она сообщила, что продолжительность жизни россиян достигла рекордных показателей и продолжает расти:

«За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума 72,6 года». В.Скворцова уточнила, что с 2005 года продолжительность жизни в России выросла в среднем на 7,2 года.

Младенческая смертность снизилась на 10,2% до 5,3 на 1000 родившихся живыми и более чем в два раза по сравнению с 2005 годом»,- сказала министр.

Заработанная плата врачей за последние пять лет выросла на 50%.

«У мужчин на 8,6 лет, у женщин - на 5 лет», - уточнила она.При повышении рождаемости в целом, Вероника Скворцова отметила снижение материнской и младенческой смертности. «По результатам десяти месяцев 2017 года материнская и младенческая смертность также достигли самых низких за всю историю нашей страны показателей.Она добавила, что более чем в 2,5 раза снизилась материнская смертность - до 10 на 100 тысяч по результатам 2016 года, а по данным 10 месяцев 2017 года достигла 7,3 на 100 тысяч.В.Скворцова уверена, что важный вклад в формирование этой положительной тенденции внесла создаваемая система перинатальных центров. В настоящее время введены в эксплуатацию 20 новых центров третьего уровня в 19 субъектах России, общее их число достигло 82.

«На эффективный контракт переведено 2,3 млн работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, что составляет 85,5% от общей численности занятых в здравоохранении», - сказала Вероника Скворцова. При этом, с учётом рекомендации Минздрава, регионы продолжили работу по совершенствованию систем оплаты труда, ориентированных на увеличение доли выплат по окладам в структуре зарплаты, до 55—60% — в результате количество регионов с долей окладов ниже 30% уменьшилось с 56 до 4. «Это Мурманская область, Кемеровская, Тверская и Краснодарский край. В этих регионах от 22% до 27% - оклад, что, естественно, приводит к дифференциации уровня заработных плат у отдельных работников отрасли. Но в целом снижение дифференциации зарплат у специалистов одного профиля и квалификации за последние четыре года превысило два раза», - подчеркнула Министр.

Растет престиж работы медика первичного звена. Как отметила В.Скворцова, «в 2017 году первичную аккредитацию прошли около 32 тыс. выпускников-медиков. Впервые с 80-х годов в первичное звено сразу после окончания вуза трудоустроено более 3,3 тыс. терапевтов и педиатров».

Это существенно помогает справиться с кадровым дефицитом, в том числе и на селе, зарекомендовавшая себя программа «Сельский доктор» будет расширена. «На будущий год мы расширяем программу на моногорода с населением менее 50 тыс», - сказала Вероника Скворцова. Она также отметила, что уже больше 26 тыс. врачей уже работают в сельской местности.Вакцинации россиян от гриппа позволила избежать эпидемии, которую ждали в сентябре. «Впервые в этом году от гриппа вакцинировано 64,3 млн человек, или 44,5 % нашего населения. В результате та эпидемия, которая прогнозировалась с конца сентября текущего года, не наступила. И сейчас у нас заболеваемость ниже эпидемического уровня», - сказала В.Скворцова, подчеркнув, что в стране зафиксировано всего 55 случаев заболевания гриппом.Говоря о недавно запущенном пилотном проекте по маркировки лекарств, Министр здравоохранения подчеркнула его эффективность: «Проработка ситуации, которую мы видим, запустив уже в пилотном режиме этот проект, позволила за месяц открыть 12 уголовных дел. Это перепродажи, вторичный вброс на рынок препаратов, которые бесплатно в регионы поставляет государство». Вероника Скворцова подчеркнула, что такая статистика свидетельствует о необходимости маркировки не только дорогостоящих лекарств, но и препаратов низкого ценового сегмента.Мнение контрольного органа о работе Минздрава представил аудитор Счетной палаты Российской Федерации Александр Филипенко. Он рассказал о проблеме дефицита медработников, что сказывается и на снижении числа обращений в медучреждения. По его словам, с 2014 года обеспеченность врачами снизилась на 4%. «В стране не занято 115 тысяч врачебных должностей и 161 тысяча должностей среднего медперсонала», – привел данные А.Филипенко, врачи совмещают в среднем по 1,4 ставки, указал он.Аудитор положительно оценил программу «Земский доктор», однако «пока она не решила проблемы обеспеченности врачами на селе, которых в пересчете на одного сельского жителя в три раза меньше, чем на одного городского жителя». Ситуация, по его словам, усугубляется еще и сокращением медорганизаций в сельской местности.