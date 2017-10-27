Школьный автопарк республики пополнился новыми автобусами. Сегодня на площади им. Ленина состоялась церемония их передачи учебным заведениям региона.

Ключи от транспортных средств директорам образовательных учреждений вручил Глава Марий Эл Александр Евстифеев. В своем приветствии он отметил значимость события.

«Сегодня в один день мы меняем 20 процентов автобусного парка республики. Для нас это очень важно, потому что если этот темп нам удастся сохранить, то в течение пяти лет мы обновим школьный автобусный парк в полном объеме. Это должно происходить, потому что речь идет о безопасности детей», - сказал Глава региона Александр Евстифеев.

27 новых школьных автобусов, из которых 18 - ПАЗов, оборудованных на 22 места, и 9 машин марки «Форд» на 13 мест каждая, поступили в Марий Эл за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации при личном участии в решении вопроса Главы республики Александра Евстифеева.Новые единицы заменят устаревший для перевозок детей транспорт. 26 автобусов направлены в районные школы, 1 машина передана Лицею «Бауманский» г. Йошкар-Олы. Производителем школьного транспорта является Горьковский автозавод.

«Именно на этом заводе вчера Президент России Владимир Владимирович Путин обнародовал важную и долгожданную для нас новость, что он идет на выборы», - обратил внимание Глава Марий Эл.

Александр Евстифеев осмотрел школьные автобусы и отметил, что все транспортные средства соответствует техническим требованиям к перевозкам детей: оборудованы ремнями безопасности, оснащены программно-аппаратными средствами на базе системы спутникового позиционирования «Глонасс» и цифровыми тахографами.Глава Марий Эл пообщался с водителями, поинтересовался у них стажем и условиями работы.

«Я очень доволен, что до Нового года нам удалось выполнить эту задачу, зарегистрировать автобусы, документы все в порядке. Водители, директора школ – все рады. Пожелаем всем счастливого пути, а детям – уютных поездок в новых автобусах», - в завершении сказал Глава республики Александр Евстифеев.

«Эта техника – не просто улучшение материальной базы школ, это и элемент повышения качества образования, потому что, чем крупнее образовательное учреждение, чем он более эффективно работает, тем лучше качество обучения, - в свою очередь добавил генеральный директор Лицея «Бауманский» Григорий Пейсахович. – Недавно на форуме общественных инициатив было заявлено, что за 8 месяцев многое сделано, и сегодняшнее событие – это еще один вклад в это общее начинание. Мы постараемся, чтоб качество образования повышалось», - заверил Главу республики Александра Евстифеева руководитель образовательного учреждения.

По данным регионального Минобрнауки, в Марий Эл действует 252 общеобразовательные организации, в которых обучаются почти 75 тыс. детей, чуть более 6,5 тыс. учеников регулярно пользуются школьными автобусами. На сегодняшний день на балансе образовательных учреждений находятся 159 машин.​​