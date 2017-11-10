Оршанский народный русский драматический театр имени Лузгинова посетил с новой творческой программой исправительную колонию № 7.

Любительский театральный коллектив районного центра уже несколько лет сотрудничает с женским исправительным учреждением, выступая на сцене колонистского клуба с различными постановками. На этот раз артисты районного театра подготовили и провели для осужденных вечер поэзии.

- Наши актеры очень любят художественное слово, читают произведения очень проникновенно, за душу берет, - поделилась режиссер театра Алевтина Падерова. - У нас в районе уже пять лет проходит конкурс русского художественного слова "Есенинские вечера". Мы выбрали лучшие номера конкурса и включили их в программу концерта, который специально подготовили для женщин, отбывающих наказание в ИК-7. Актеры народного театра читали произведения Сергея Есенина, Роберта Рождественского, Михаила Твардовского, Михаила Зощенко, басни Михалкова. Репертуар получился обширный и разноплановый: звучали смешные и грустные произведения, серьезные и юмористические. Номера подбирали специально таким образом, чтобы каждое выступление заставляло невольных зрительниц задуматься о смысле жизни, о долге, о счастье.

Осужденные услышали и акапельное пение братьев Онучиных. В их исполнении прозвучали песни «Выйду ночью в поле с конем», «Степь», «Русь называют святою».Музыкально-поэтический вечер проходил в комнате воспитательной работы отряда, это способствовало более тесному контакту и пониманию между артистами и невольными зрителями.Концерт получился душевным и вызвал сильный эмоциональный отклик у осужденных. Женщины проводили актеров овациями, а на прощание подарили замечательную куклу, сшитую своими руками.