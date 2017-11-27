Модернизированный молочный комплекс вскоре полноценно заработает в дер. Русский Кукмор Медведевского района. В реализацию этого инвестиционного проекта Племзавод «Семеновский» вложил более 70 млн рублей.

За 5 месяцев построено две фермы на 400 коров и телятник на 200 голов. Строительство ведется полностью за счет собственных средств Племзавода.После выхода на проектную мощность общее поголовье коров в целом по предприятию составит 3400 голов, а валовое производство молока в хозяйстве увеличится до 25 тыс. тонн в год.

«Здесь было 330 коров с продуктивностью в этом году 8400 л на одну фуражную корову. Через год здесь будет содержаться 550 коров, и ежедневно мы будем продавать 11 тонн молока. Наша программа развития Племзавода по молочному скотоводству разработана до 2022 года. К этому периоду времени мы планируем увеличение дойного стада до 5000 голов в целом, что, в свою очередь, позволит довести общий надой молока до 36-37 тыс. тонн молока в год. Ежегодно мы будем вводить 300-400 скотомест. По два коровника в год хотим строить. 5000 дойных коров нам будет позволять иметь 100 тонн молока ежедневно в продаже. Отсюда и выручка, и новые возможности. Чем больше молока мы производим, тем больше у нас возможностей для развития», - рассказал Главе Марий Эл генеральный директор Племзавода «Семеновский» Александр Козырев.

Как работает комплекс сегодня, и каковы планы по развитию сельхозпроизводства – об этом шла речь в ходе экскурсии по ферме. Главе Марий Эл показали, какая работа уже проведена.Александр Евстифеев отметил серьезное значение реализуемого инвестпроекта в части повышения экономической составляющей: эффективная работа Русско-Кукморского молочного комплекса позволит Племзаводу «Семеновский» вместе с повышением производительности молока увеличить объем налоговых поступлений в бюджет региона и дополнительно создать новые рабочие места. Среди других эффектов проекта – обеспечение жителей Марий Эл молочной продукцией местного производства по доступным ценам.Масштабы хозяйства, его благоустроенность, культура производства, которая просматривается здесь в каждой детали – в ходе посещения предприятия Глава республики высоко оценил уровень технологического оснащения ферм, достигнутые экономические и производственные показатели.

«Вот пример хозяйствования. Предприятие, которое оказалось в ситуации банкротства, потом попало в руки добротного хозяина, и мы видим пример рачительного ведения сельскохозяйственного производства в сфере крупнорогатого скота, - отметил Глава Марий Эл. – Работники трудятся в животноводстве, но при этом в человеческих условиях труда. Плюс достойная заработная плата и социальный пакет. Мы знаем, руководство хозяйства при необходимости оказывает помощь каждому работнику», - подчеркнул Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

При этом руководство Племзавода заботится не только об экономической стороне работы хозяйства, но и об обеспечении достойной жизни своих работников. Главе республики показали новый жилой дом, построенный для сотрудников в селе Азаново. Уже к Новому году ключи от квартир в новостройке получат 14 семей.

«По законодательству считается, что степень благоустроенности зависит от населенного пункта. Скажу, что в этом доме степень благоустройства не отличается от столицы: индивидуальный котел, новые радиаторы – все квартиры сделаны практически «под ключ», - оценил работу Глава региона Александр Евстифеев.

«Дом построен для животноводов – работников Азановского и Русско-Кукморского комплексов. Квартиры будут предоставляться при условии, что сотрудник отработает 10 лет на нашем предприятии. В течение этого времени он будет платить 50 процентов от стоимости квартиры. Это примерно 500 тысяч рублей на 10 лет. Мы посчитали, примерно это 1,5 – 2 тысячи в месяц от зарплаты», - уточнил генеральный директор ЗАО «Племзавод «Семеновский» Александр Козырев.

Руководитель комплекса также отметил, что это уже третий дом, построенный Племзаводом для работников предприятия. Кроме того, для желающих сотрудников в пригороде Йошкар-Олы выделяются земельные участки под строительство жилья.​​