05/12/2017

Михаил Бабич встретился с представителями СМИ Марий Эл

4 декабря 2017 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провёл традиционную ежегодную встречу с главными редакторами средств массовой информации Приволжья.



С руководителями ведущих СМИ всех 14 регионов округа полпред обсудил итоги социально-экономического и общественно-политического развития ПФО в уходящем году. От Республики Марий Эл на мероприятии присутствовали главный редактор газеты «Марийская правда» Сергей Дружинин и заместитель директора ГТРК «Марий Эл» Михаил Винокуров.



За время пресс-конференции журналисты задали Михаилу Бабичу 30 вопросов. На встрече обсуждались темы, касающиеся итогов прошедшего единого дня голосования, политической ситуации в регионах, вопросы противодействия коррупции, взаимодействия с представителями традиционных конфессий, развития транспортной инфраструктуры, реализации общественных проектов, развития системы образования, в том числе тема добровольного изучения родных и государственных языков национальных республик.



Остановился Михаил Бабич и на взаимодействии с гражданским обществом. Представители СМИ Республики Марий Эл рассказали об активизации работы по поддержке общественных инициатив. Был приведен пример жителя деревни Соловьи Куженерского района Степана Эльтерова, который сам построили дорогу для сельчан.

С руководителями ведущих СМИ всех 14 регионов округа полпред обсудил итоги социально-экономического и общественно-политического развития ПФО в уходящем году. От Республики Марий Эл на мероприятии присутствовали главный редактор газеты «Марийская правда» Сергей Дружинин и заместитель директора ГТРК «Марий Эл» Михаил Винокуров.За время пресс-конференции журналисты задали Михаилу Бабичу 30 вопросов. На встрече обсуждались темы, касающиеся итогов прошедшего единого дня голосования, политической ситуации в регионах, вопросы противодействия коррупции, взаимодействия с представителями традиционных конфессий, развития транспортной инфраструктуры, реализации общественных проектов, развития системы образования, в том числе тема добровольного изучения родных и государственных языков национальных республик.Остановился Михаил Бабич и на взаимодействии с гражданским обществом. Представители СМИ Республики Марий Эл рассказали об активизации работы по поддержке общественных инициатив. Был приведен пример жителя деревни Соловьи Куженерского района Степана Эльтерова, который сам построили дорогу для сельчан. «Такие инициативы надо приветствовать и поддерживать. Александр Александрович Евстифеев активно сейчас занимается этими вопросами», — сказал Полномочный представитель Президента России.

Михаил Бабич по достоинству оценил работу местных властей по поддержке инициатив граждан.



По окончании пресс-конференции Михаил Бабич наградил Почетной грамотой полномочного представителя Президента РФ в ПФО за добросовестный труд, высокий профессионализм, объективное освещение социально-экономических и общественно-политических событий в жизни округа коллектив газеты «Волжская правда» (г.Волжск, Республика Марий Эл). Михаил Бабич по достоинству оценил работу местных властей по поддержке инициатив граждан.По окончании пресс-конференции Михаил Бабич наградил Почетной грамотой полномочного представителя Президента РФ в ПФО за добросовестный труд, высокий профессионализм, объективное освещение социально-экономических и общественно-политических событий в жизни округа коллектив газеты «Волжская правда» (г.Волжск, Республика Марий Эл).

Аппарат ГФИ по Республике Марий Эл Нравится

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