Кадетское движение в йошкар-олинской школе № 3 имеет свою историю. Первый кадетский класс здесь был открыт в 2007 году по решению межведомственной комиссии по патриотическому воспитанию при Правительстве Республики Марий Эл. Сегодня в общеобразовательном учреждении обучаются более 500 ребят, и 260 из них – в кадетских классах.

Полку кадетов прибыло в пятницу: 78 школьников прошли торжественное посвящение. В основном это вся параллель пятых классов, а также те, кто вновь прибыл в школу из других образовательных учреждений.Для принятия присяги были приглашены представители войсковых частей, республиканского министерства внутренних дел, марийского регионального отделения Союза десантников России, ДОСААФ и Управления исполнения наказаний Марий Эл.

– Было заметно, что ребята и девчонки, принимающие присягу, волнуются, все-таки клятва, которая дается перед учителями, родителями и одноклассниками, имеет особый вес, – говорит Дмитрий Загайнов, начальник отдела специального назначения «Ястреб». – Мы, со своей стороны, старались их немного подбодрить. Пусть не каждый из них будет профессиональным военнослужащим или сотрудником силового ведомства, главное, чтобы они стали настоящими патриотами своей страны.

После того как ребята принесли клятву кадета, обязались соблюдать Конституцию Российской Федерации, ее законы и выполнять требования Устава школы, каждому из них приглашенные на праздник гости вручили кадетское удостоверение и значок, пожелав успехов во всех начинаниях. Естественно, ребята надолго запомнят этот день. Пусть они учатся по общеобразовательной программе, у них есть специальный курс «Основы военной службы», а упор в воспитательной работе педагоги делают на гражданско-патриотические мероприятия.Участие руководства «Ястреба» в этом мероприятии вовсе не случайно. Уфсиновский отдел специального назначения придает большое значение работе с подрастающим поколением. Команда подросткового клуба «Ястреб» и сейчас является действующим чемпионом среди аналогичных патриотических объединений при отделах спецназа всей уголовно-исполнительной системы России.