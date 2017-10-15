Автодорогу Йошкар-Ола – Нижний Новгород могут передать в федеральную собственность.

Данный вопрос сегодня обсуждался в Москве в ходе рабочей встречи Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом.Главу региона Александра Евстифеева в поездке сопровождает министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Сальников, который отметил, что это первое совещание, которое дает старт решению вопроса о передаче автодороги Йошкар-Ола – Нижний Новгород в федеральную собственность.

«Только что завершилось обстоятельное заседание в офисе Росавтодора Федерального дорожного агентства. Обсуждались три вопроса: реконструкция трех мостов в Республике Марий Эл, вопросы проработки юридической и фактической передачи 182 километров автомобильных дорог из регионального статуса в статус федеральных дорог, и тема строительства объездной дороги пос. Силикатный – тема, которая звучит и существует уже несколько лет. Еще в 2014 году была проведена госэкспертиза, которая подвела черту, согласовав затратную часть по этому проекту, - отметил Александр Евстифеев. - Обсуждались разные аспекты каждого из перечисленных вопросов – экономические, технические, строительные, календарные графики. По существу высказались руководители подразделений Росавтодора. Внимательно была выслушана и Республика Марий Эл. Я говорю о своем докладе, как Главы субъекта. Обстоятельную справку по каждому вопросу дал наш министр транспорта и дорожного хозяйства республики Александр Сальников», - подчеркнул Глава Марий Эл.

Александр Евстифеев обозначил, что в течение полугода власти Республики Марий Эл и Нижегородской области соберут необходимый пакет документов, согласно которому будет решаться вопрос передачи республиканской дороги в статус федеральной.

«В дальнейшем нам и Нижегородской области, потому что передаваемая дорога проходит по территории двух субъектов, предстоит большая и длительная работа, так как связана с передачей земельных участков, недвижимости и другими вопросами, которые связаны с процедурой передачи», - добавил Александр Сальников.

Передача трассы, безусловно, улучшит характеристики автомобильной дороги, а также повлияет на развитие инфраструктуры данной дороги.Также на встрече был рассмотрен ряд других вопросов.

«Мы обсуждали вопросы технического обеспечения весового контроля и видеофиксации. Роман Владимирович сообщил, что после завершения этого этапа работ готов посетить Республику Марий Эл, чтобы проконтролировать, что нам в этой части удалось. Для нас это тоже очень важно, потому что это определяет уровень профессиональности подхода республики в важном деле безопасности движения и в деле собираемости финансовых средств в дорожный фонд», - уточнил Глава Марий Эл Александр Евстифеев.​​​