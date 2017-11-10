Местный житель деревни с красивым названием Соловьи в одиночку 10 лет строил дорогу к родной деревушке.

На своем тракторе привозил щебень, на тачке - битый кирпич. Весь строительный материал ныне пенсионер, а в прошлом тракторист-машинист брал с заброшенных ферм, после чего засыпал им ямы.О дороге, а точнее об элементарном пути, чтоб можно было проехать, местные жители мечтали давно. Но класть асфальт до деревни, в которой сейчас насчитывается 6 жилых домов, никто не хотел. Тогда всерьез за дело и взялся Степан Эльтеров.

«Идея возникла из жизни: у меня мать заболела, на корыте ее вытаскивали по снегу в феврале, в больницу возили, а потом стал делать дорогу. Иначе никак. Летом возил и делал, а зимой сам чистил», - поделился с Главой Марий Эл Александром Евстифеевым пенсионер.

Степан Эльтеров и по молодости всегда отличался энтузиазмом, добавляют районные власти. Ветеран труда, победитель социалистических соревнований, лучший механизатор района, ударник коммунистического труда, лучший по профессии – в трудовой биографии Степана Дмитриевича много различных званий, а за свою работу он награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.Вот и сейчас строительством одной дороги житель деревни Соловьи не ограничился. Чтобы вдохнуть в родное селение вторую жизнь и как-то разнообразить жизнь односельчан, Степан Эльтеров обустроил местный пруд: углубил дно и запустил в воду карасей.

«Очень высоко оцениваю инициативность Степана Дмитриевича. Это пример отношения к своей малой Родине. Он сделал дорогу, вычистил пруд, привез с сыном малька, зарыбили этот пруд, почистил родник. Работал сам, нанимал технику, оплачивал стоимость щебня. С карьера привозил, обустраивал. Рассчитывался чем мог, где-то деньгами, где-то медом. Неважно это. Важно, что Степан Дмитриевич понимал, что у него задача и ее надо выполнить», - отметил труд пенсионера в интервью журналистам Глава Марий Эл.

Александр Евстифеев вместе со Степаном Эльтеровым прогулялись по лесной дороге, поговорив на простые житейские темы, волнующие сельских жителей. Главная из них – как вернуть молодежь на село. Расставались тепло и по-дружески.«Со Степаном Дмитриевичем мы в этом году еще раз встретимся, будет приятный повод. Не буду пока озвучивать, какой, чтоб был сюрприз. Мы побывали в гостях, а теперь я его вместе супругой приглашаю приехать к нам в Дом Правительства», - не прощаясь сказал Глава Марий Эл Александр Евстифеев.​​