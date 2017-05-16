Волжанин (Марий Эл) рассказал молодежи Татарстана о патриотизме
Старший инструктор по вождению пожарно-спасательной части № 12 г. Волжска Сергей Афонин принял участие в межрегиональной конференции по патриотическому и правовому воспитанию молодежи, которая прошла на этой неделе в г. Зеленодольске Республики Татарстан.
Волжанин рассказал участникам форума об исторической реставрации автомобильной техники как способе формирования у молодежи интереса к истории своей страны. Как он отметил в своем выступлении, патриотами нас делает именно любовь к родине, уважение к традициям страны, знание ее прошлого.
Восстановлением советских автомобилей Сергей занимается с 2010 года, когда в его гараже появилась легендарная «Волга» - ГАЗ-21.
«Я не считаю себя уникальным специалистом. Реставраторов и коллекционеров ретротехники много, - поделился Сергей Афонин. – Меня увлекает сам процесс – делать что-то своими руками, учиться новому, видеть результат. Кроме того, советские вещи, знамена, форма прошлых лет позволяют переместиться в прошлое и представить быт того времени».
Источник - Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл
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