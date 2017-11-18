1 декабря с рабочим визитом Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев посетил Куженерский район, где познакомился с работой мясоперерабатывающего завода Птицефабрики «Акашевская».

Это современное предприятие с новейшими технологиями, площадь производственного корпуса которого составляет 16 тыс. кв. метров.Экскурсию по предприятию провел генеральный директор ООО «Птицефабрика «Акашевская» Андрей Пусько. Он рассказал, что на территории мясоперерабатывающего завода введено в эксплуатацию современное немецкое, голландское и датское оборудование. Производственная мощность предприятия составляет 9 тыс. голов в час или 300 тонн готовой продукции в сутки.

«Мы внимательно изучили технологию производства на мясоперерабатывающем заводе, который является одним из основных подразделений птицефабрики. Это высокотехнологичное производство. Местами еще идет наладка и совершенствование различных участков конвейерной линии. Высокая технология обеспечивается благодаря применению импортного оборудования, что является своего рода упреком отечественному машиностроению. Такие технологические линии должны быть отечественного производства», - отметил Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Руководитель региона ознакомился со всеми этапами переработки продукции, посетил цех разделки и сортировки, линию укладки, упаковки и этикировки, а также маркировки и распределения тушек по весу.На данном мясоперерабатывающем заводе, расположенном неподалеку от пос. Куженер, трудятся почти 1000 человек, средняя заработная плата которых составляет 25 тыс. рублей.

«Помним, у предприятия есть некие проблемы с его кредитной историей. Сейчас оно выправляет свое экономическое положение, происходит это не быстро, но динамика положительная и это правильно. Рабочие и покупатели довольны. Мы сделали одно предложение к упаковке продукции: не забывать, что Акашевская птицефабрика – детище Республики Марий Эл, и мы рекомендуем, чтоб на упаковке обязательно присутствовал бренд «Марийский продукт», - поделился мнением Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

- площадку ремонтного молодняка в п. Ожиганово (120 тыс. голов маточного стада в год);

- площадку прародительского стада в п. Колянур (14 млн штук прародительского яйца в год);

- племенной инкубаторий в п. Яманаево, являющийся уникальной селекционной площадкой. Он оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет инкубировать 14 млн штук прародительского яйца в год.

«Птицефабрика «Акашевская» - одно из крупнейших предприятий Поволжья с полным циклом производства. Включает в себя производство кормов, цыплят родительских форм, бройлерного яйца, выращивание цыплят-бройлеров, переработку мяса птицы, изготовление полуфабрикатов и колбас, а также собственную сбытовую сеть.Птицефабрика имеет комбикормовый завод мощностью 1200 тысяч тонн комбикормов в сутки. Емкость зернохранилища составляет до 46 800 тысяч тонн зерна, а емкость хранения готовой продукции более 4 тысяч тонн комбикорма.Одним из стратегически важных подразделений является репродуктор I порядка кросса Cobb 500, включающий в себя:Инкубаторий обеспечивает цыплятами родительских форм более 20 птицефабрик России.Более 30 подразделений предприятия расположены в десяти из четырнадцати районах республики и обеспечивают работой 5,5 тысяч человек.​​