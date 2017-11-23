Под эгидой 45-летия университетского образования в республике Марийский государственный университет организовал I Всероссийский форум «Традиционные ценности России», в котором приняли участие около 300 участников более чем из 30 субъектов России.

ректор МарГУ Михаил Швецов, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, министр Республики Марий Эл - полномочный представитель Главы РМЭ Сергей Трухин, уполномоченный по правам человека в РМЭ Лариса Яковлева, председатель Палаты молодых законодателей при СФ Виктор Конопацкий, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Анастасия Исаева.

27 ноября в Республиканском театре кукол состоялось торжественное открытие мероприятия федерального масштаба. Перед многочисленными участниками с приветственной речью выступили почётные гости и организаторы:

«В воспитании молодого поколения заключается будущее нашей страны. Данный форум призван обсудить проблемы в этой области на самых обширных, а потому самых эффективных площадках. Три кита общероссийских ценностей – патриотизм, дружба народов, семейные ценности – являются первоосновой организационной и воспитательной работы МарГУ», – отметил Михаил Швецов.

Затем все участники форума приняли участие в панельной дискуссии и пленарном заседании. В рамках панельной дискуссии, модератором которой выступил ректор университета Михаил Швецов, затронули вопросы определения молодежи, принятия закона о молодежной политике, воспитания в школах, взаимоотношения церкви и государства в вопросах воспитания. На пленарном заседании свои работы представили 7 докладчиков, которые рассказали аудитории о процессе организации духовно-нравственного воспитания студентов, развитии института «семьеведения», социологических исследованиях о ценностной ориентации молодёжи.Работа секций и круглых столов – одно из центральных мероприятий форума. Деятельность по представлению участниками научных изысканий была распределена по нескольким площадкам. Секции: «Студенческие объединения как субъекты гражданско-патриотического воспитания», «Духовно-нравственное воспитание в системе внеучебной работы образовательных организаций», «Иностранные студенты и традиционные ценности России: вопросы интеграции и адаптации». Круглые столы: «Здоровый образ жизни как компонент духовно-нравственного воспитания», «Формы взаимодействия образовательных и религиозных организаций в современных условиях», «Междисциплинарное исследование семантики традиционной культуры».Более 300 докладов были заслушаны в этот день не только в МарГУ, но и на базе нескольких площадок города – в Республиканском театре кукол и Православном центре Йошкар-Олы. Доклады вызвали неподдельный интерес участников форума, ведь все они касались актуальных проблем ценностно ориентированного воспитания в современном обществе.В Православном центре прошел круглый стол «Формы взаимодействия образовательных и религиозных организаций в современных условиях». Руководителями круглого стола выступили: протоиерей Андрей Норкин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и Марийской, Чалдышкина Наталья Николаевна, доцент кафедры дошкольной и социальной педагогики МарГУ.В работе круглого стола приняли участие представители Йошкар-Олинской и Марийской епархии: руководитель епархиального отдела по делам молодежидиакон Игорь Коваль, заместитель руководителя епархиального отдела по делам молодёжи иерей Никита Иванов, помощник благочинного Йошкар-Олинского церковного округа по работе с молодежью иерей Димитрий Копылов, руководитель молодёжного движения «Православные добровольцы» диакон Александр Мельников, координатор молодёжного движения «Православные добровольцы» Городничев Артем Владимирович.