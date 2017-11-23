Под эгидой 45-летия университетского образования в республике Марийский государственный университет организовал I Всероссийский форум «Традиционные ценности России», в котором приняли участие около 300 участников более чем из 30 субъектов России.
27 ноября в Республиканском театре кукол состоялось торжественное открытие мероприятия федерального масштаба. Перед многочисленными участниками с приветственной речью выступили почётные гости и организаторы: ректор МарГУ Михаил Швецов, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн, министр Республики Марий Эл - полномочный представитель Главы РМЭ Сергей Трухин, уполномоченный по правам человека в РМЭ Лариса Яковлева, председатель Палаты молодых законодателей при СФ Виктор Конопацкий, депутат Государственного Совета Республики Татарстан Анастасия Исаева.
«В воспитании молодого поколения заключается будущее нашей страны. Данный форум призван обсудить проблемы в этой области на самых обширных, а потому самых эффективных площадках. Три кита общероссийских ценностей – патриотизм, дружба народов, семейные ценности – являются первоосновой организационной и воспитательной работы МарГУ», – отметил Михаил Швецов.
Затем все участники форума приняли участие в панельной дискуссии и пленарном заседании. В рамках панельной дискуссии, модератором которой выступил ректор университета Михаил Швецов, затронули вопросы определения молодежи, принятия закона о молодежной политике, воспитания в школах, взаимоотношения церкви и государства в вопросах воспитания. На пленарном заседании свои работы представили 7 докладчиков, которые рассказали аудитории о процессе организации духовно-нравственного воспитания студентов, развитии института «семьеведения», социологических исследованиях о ценностной ориентации молодёжи.
Работа секций и круглых столов – одно из центральных мероприятий форума. Деятельность по представлению участниками научных изысканий была распределена по нескольким площадкам. Секции: «Студенческие объединения как субъекты гражданско-патриотического воспитания», «Духовно-нравственное воспитание в системе внеучебной работы образовательных организаций», «Иностранные студенты и традиционные ценности России: вопросы интеграции и адаптации». Круглые столы: «Здоровый образ жизни как компонент духовно-нравственного воспитания», «Формы взаимодействия образовательных и религиозных организаций в современных условиях», «Междисциплинарное исследование семантики традиционной культуры».
Более 300 докладов были заслушаны в этот день не только в МарГУ, но и на базе нескольких площадок города – в Республиканском театре кукол и Православном центре Йошкар-Олы. Доклады вызвали неподдельный интерес участников форума, ведь все они касались актуальных проблем ценностно ориентированного воспитания в современном обществе.
В Православном центре прошел круглый стол «Формы взаимодействия образовательных и религиозных организаций в современных условиях». Руководителями круглого стола выступили: протоиерей Андрей Норкин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Йошкар-Олинской и Марийской, Чалдышкина Наталья Николаевна, доцент кафедры дошкольной и социальной педагогики МарГУ.
В работе круглого стола приняли участие представители Йошкар-Олинской и Марийской епархии: руководитель епархиального отдела по делам молодежидиакон Игорь Коваль, заместитель руководителя епархиального отдела по делам молодёжи иерей Никита Иванов, помощник благочинного Йошкар-Олинского церковного округа по работе с молодежью иерей Димитрий Копылов, руководитель молодёжного движения «Православные добровольцы» диакон Александр Мельников, координатор молодёжного движения «Православные добровольцы» Городничев Артем Владимирович.