30 ноября депутаты Государственного Собрания республики согласовали кандидатуры членов регионального правительства, которые были внесены Главой Марий Эл Александром Евстифеевым.

Прежде чем задать свои вопросы кандидатам на ключевые посты в Правительстве региона, народные избранники рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Госсобрания республики Александра Сальникова. 20 ноября Указом Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева он был назначен министром транспорта и дорожного хозяйства региона.Депутаты поблагодарили Александра Сальникова за многолетнюю совместную законотворческую работу, особо отметив его 10-летний труд в составе Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где он представлял республиканское объединение работодателей.

«Благодарю за совместную работу, которую мы проводили все эти долгие годы вместе, и это оказалось большим вкладом и в мое развитие. Надеюсь, что мой труд послужил вкладом в развитие республики», - в свою очередь отметил Александр Сальников.

После чего депутаты приняли бюджет республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, предварительно утвердив прогноз социально-экономического развития Марий Эл на ближайшие три года.Доходы республиканского бюджета на 2018 год утверждены в сумме 24,9 млрд. рублей. Первый заместитель министра финансов Марий Эл Алексей Торощин, представлявший на сессии проект главного финансового документа на ближайшие три года, отметил, что бюджет республики спрогнозирован бездефицитным, сохранив социальную направленность.Согласно повестке дня сессии, депутаты также утвердили бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.По результатам работы за 9 месяцев 2017 года парламентарии внесли изменения в бюджет территориального ФОМС на текущий год.В рамках работы сессии депутаты согласовали членов Правительства Республики, которые были внесены на утверждение Главой Марий Эл Александром Евстифеевым.В соответствии с Конституцией Республики Марий Эл и Законом «О Правительстве Республики Марий Эл», Александр Евстифеев представил депутатам на согласование для назначения Первых заместителей Председателя Правительства Марий Эл Сергея Сметанина, Михаила Васютина и Андрея Россошанского, Заместителей Председателя Правительства Степана Воронцова, ИлгуДравниеце, Андрея Костенко и Юрия Сидыганова, а также министра промышленности, экономического развития и торговли Дмитрия Пугачева, министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Гречихо, министра здравоохранения Марину Панькову и министра образования и науки Наталью Адамову.Все предложенные кандидатуры были утверждены парламентариями единогласно.

«Спасибо за вдумчивую скрупулезную работу с кандидатами в члены правительства. Те вопросы, которые были заданы, будем рассматривать, как депутатский запрос», - отметил Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

В должности Председателя Государственной счетной палаты Республики Марий Эл сроком на 5 лет был утвержден Сергей Каргальский.​​