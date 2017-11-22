«Ростелеком» организовал бизнес-семинар для застройщиков и управляющих компаний Республики Марий Эл. На мероприятии под названием «Будущее уже наступило!» бизнес-партнеры познакомились с современными телекоммуникационными решениями для реализации проекта «Умный дом».

директор филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Светлана Пашукова отметила

«Умный дом» – это комплексное решение, позволяющее оборудовать жилые здания современными цифровыми сервисами: высокоскоростным доступом в интернет, интерактивным ТВ, телефонной связью, автоматизированной системой учета потребления жилищно-коммунальных услуг, видеонаблюдением, интеллектуальным домофоном, охранной и пожарной сигнализацией.В своем выступлении

«Компания готова создать на этапе строительства многоквартирного дома всю необходимую инфраструктуру в рамках собственных инвестиций. Причем мы предоставляем комплекс высокотехнологичных цифровых сервисов «под ключ», в том числе проектирование и монтаж оборудования. Для застройщиков – это значительная экономия собственных средств, а для жильцов – новый уровень безопасности и домашнего комфорта».

Директор ООО «Инженерные системы» Александр Бирюков комментирует

Гости мероприятия протестировали работу «Умного домофона», «Видеонаблюдения», а также ознакомились с беспроводной технологией удаленного сбора показаний приборов учета ЖКХ, которая позволяет замерять объем потребляемых ресурсов и передавать данные поставщикам услуг.

«Считаю встречу крайне полезной и нужной. Предложения «Ростелекома» значительно повысят привлекательность строительных объектов для покупателей. Собственник получает готовую квартиру с возможностью подключения к разнообразным цифровым сервисам, при этом цена квадратного метра не вырастет».

После окончания мероприятия в неформальной обстановке участники семинара смогли оценить облачные сервисы «Ростелекома» и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.