«Ростелеком» создал для Приволжской транспортной прокуратуры интерактивную карту транспортных происшествий. Основой для разработки карты послужила геоаналитическая платформа РусГИС (геоинформационная система) на базе национальной облачной платформы оператора.

Интерактивная карта содержит информацию о происшествиях на железнодорожном транспорте за последние 10 лет в 13 регионах Российской Федерации: ДТП на переездах, случаях смертельного травмирования граждан, крушениях и сходах поездов. В географический охват входят Владимирская, Свердловская, Нижегородская, Кировская, Пензенская, Самарская, Ульяновская области, республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская и Чувашская республики.Интерактивная карта позволяет выделить наиболее травмоопасные участки на объектах железнодорожного транспорта. Большим подспорьем в этом служат инструменты аналитики, такие как тепловые карты, отображающие интенсивность транспортных происшествий. С их помощью сотрудники прокуратуры уже сейчас, на стадии запуска пилотного проекта, определяют проблемные участки, устанавливают причины и условия, влияющие на безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

«Использование интерактивной карты в текущей надзорной деятельности позволяет сократить сроки проведения проверок и принятия всего комплекса мер реагирования, направленных на устранение причин и условий, способствующих происшествиям на транспорте. Это важно для всех участников транспортного процесса», – рассказала Майя Иванова, старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации и общественностью.

Геоинформационная система позволяет интегрировать данные из различных источников. Картографические сведения интерактивной карты транспортных происшествий дополнены спутниковыми изображениями. Благодаря этому через сеть интернет можно более детально увидеть местность, где произошло то или иное событие.Интерактивная карта транспортных происшествий может служить не только задачам Приволжской транспортной прокуратуры, но и использоваться в открытых источниках глобальной сети. Владея информацией о местах повышенной опасности, участники транспортного процесса, в том числе и граждане, смогут проявлять повышенную бдительность на этих участках.Карта позволит фиксировать и другие происшествия, связанные с функционированием воздушного и водного транспорта.

«Мы рады, что комплексное инфраструктурное решение РусГИС «Ростелекома» завоевывает всё новые области применения. Это незаменимый инструмент для работы с пространственными данными и для решения широкого спектра отраслевых задач национального масштаба. В Приволжском федеральном округе это первый подобный проект, реализуемый в сфере безопасности на транспорте. Его запуску предшествовали глубокий анализ потребностей нашего клиента и этап плотного совместного сотрудничества. Мы уверены, что продукт станет одним из ключевых информационных ресурсов в работе Приволжской транспортной прокуратуры», – прокомментировал Сергей Сучков, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.