





Сейчас на территории промышленного объекта ведется строительство завода по производству сухих строительных смесей. По словам генерального директора, объем инвестиций составит 2,5 млн евро. Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил Звениговский завод строительного гипса. В 2016 году предприятие было приобретено инвестором и вошло в состав компании «Кнауф».Сейчас на территории промышленного объекта ведется строительство завода по производству сухих строительных смесей. По словам генерального директора, объем инвестиций составит 2,5 млн евро.

«Ведется монтаж оборудования. Установлен японский робот, который будет полностью заниматься укладкой мешков, пакетированием. Все будет автоматизировано. За счет этого и нет существенной численности работников предприятия, хотя мощность завода большая», - уточнил генеральный директор Звениговского завода строительного гипса Олег Шингирий.

Инвестиционный проект производительностью 70 тыс. тонн продукции в год, планируется реализовать к весне 2018 г. На предприятии будет создано 50 рабочих мест.

«Для республики важно, что такое строительное производство организуется у нас. Компания испытывает определенные сложности, потому что необходимого сырья в Марий Эл нет, и его надо завозить из соседней республики Татарстан. Мы готовы оказывать содействие», — подчеркнул Глава Марий Эл Александр Евстифеев, осмотрев будущее производство.

Для решения проблемы по доставке сырья заводу необходимо строительство грузового порта на берегу реки Волги в Звенигове. С просьбой оказания поддержки для получения земельного участка руководство предприятия обратилось в администрацию муниципального образования. Глава Звениговского района Владимир Геронтьев отметил, что место под объект уже подобрано. Окончательное решение по вопросу будет озвучено после всех необходимых согласований.Возможность строительства грузового порта, а также полноценного пассажирского причала для привлечения туристов стороны обсудили непосредственно на месте – на берегу реки Волги. По имеющейся проектно-сметной документации, представленной Главе республики, в Звенигове планируется построить речной вокзал, дайвинг-центр, яхтенную школу, Дом рыбака, пансионат и другие туристические и социальные объекты. Но возможность реализовать все масштабные замыслы появится только после проведения работ по берегоукреплению, так как в настоящее время берег Волги подвержен неблагоприятным природным воздействиям. На текущий момент скорость отступания берега составляет 2-3 м в год.В связи с необходимостью защиты населенного пункта от подтопления и нанесения ущерба, в 2013 году по заказу администрации Звениговского района разработана проектно-сметная документация. Стоимость объекта составляет 481 миллион рублей.

«С учетом реализации представленного проекта будет проведена защита населенного пункта от подтопления и нанесения ущерба. Также планируется строительство причальной стенки для швартовки любых видов пассажирских судов, курсирующих по Волге, что позволит увеличить пассажиропоток туристов, а так же возобновить маршрут скоростного водного сообщения по маршруту Казань – Нижний Новгород», - рассказал глава администрации Звениговского района Владимир Геронтьев.

«Берегоукрепление и строительство инфраструктуры – важная для республики тема. Речь идет о строительстве полноценного пассажирского и грузового портов. Кроме того, есть заявки от хозяйствующих субъектов, которые тоже нуждаются в причале, и это для них вопрос их экономической деятельности, потому что предполагается поставка сырья, которое используется в технологическом процессе. Работы предстоят большие. Многие вопросы – федерального уровня. Есть федеральная целевая программа, но есть необходимость софинансирования. Кроме того, необходимо актуализировать те проекты, которые были созданы ранее», - подвел итог выездному рабочему совещанию Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

После того, как будет обновлена необходимая проектно-сметная документация, бюджетную заявку направят для включения объекта в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы.​​​​​​​​​​