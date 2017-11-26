Помещения комплексного центра социального обслуживания населения в г. Звенигове, где раньше располагался детский сад, вновь будут возвращены в систему дошкольных учреждений.



Соответствующее поручение дал Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев в ходе сегодняшней рабочей поездки в Звениговский район.

«Для жителей города есть важная и ожидаемая новость. Я поставил задачу в ближайшие два-три месяца открыть детский сад в здании, которое в 2000 году было передано для другого назначения и целей. Пока это половина корпуса на 68 мест для детей. Далее работа будет продолжена во второй половине здания. Соответственно, нынешний правообладатель получит эквивалентную компенсацию», — сказал Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

В помещениях будет сделан необходимый ремонт. Типовой проект здания детского сада рассчитан на 125 мест.В поездке Главу Марий Эл Александра Евстифеева сопровождали Первый заместитель Председателя Правительства республики Андрей Россошанский, руководитель Минстроя и ЖКХ Михаил Леонтьев, руководитель Минтранса и дорожного хозяйства Александр Сальников.В рамках визита в районный центр Глава Марий Эл побывал на детской площадке, дворовая территория которой недавно была благоустроена по федеральной программе «Комфортная городская среда». Благоприятные перемены коснулись жителей четырех многоквартирных домов. На площадке было установлено детское игровое оборудование, скамейки, урны, организована автомобильная стоянка, отремонтировано асфальтовое покрытие дворовых территорий и сделаны тротуары, обустроена спортивная площадка.Кроме того, Глава республики осмотрел бульвар в центре города, реконструкция которого также ведется в рамках реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». Неподалеку от него начато строительство 22-х квартирного жилого дома для детей-сирот. Ожидается, что дом будет сдан в эксплуатацию в I квартале следующего года. По данным администрации муниципального образования, сейчас в списке нуждающихся в жилье по Звениговскому району состоит 152 сироты.