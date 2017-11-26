Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев провел рабочую встречу с директором Управления федеральной почтовой связи Нижегородской области и макрорегиона Волга-1 ФГУП «Почта России» Сергеем Орловым.

Стороны всесторонне обсудили работу почтового ведомства на территории региона и обозначили перспективные направления сотрудничества.В разговоре приняли участие первые заместители Председателя Правительства Марий Эл Сергей Сметанин и Андрей Россошанский, представители финансового блока республики, директор регионального Управления Федеральной почтовой связи Эльвира Костина.«Почта России» является для нас важной структурой. В республике много сельских поселений, жители которых пользуются вашими услугами. Мы знаем, что «Почта России» развивается. Это касается не только доставки почтовой корреспонденции, но и оказания других услуг в сфере гражданского оборота, которые оказывает почта. Наряду с технической модернизацией, на почте внедряются новые форматы обслуживания клиентов, современные технологии по обработке, доставке и хранению корреспонденции, создаются комфортные условия для пользователей почтовых услуг», - сказал Александр Евстифеев, начиная встречу.В разговоре участники подробно остановились на обсуждении вопросов функционирования почтовой связи на территории республики и ее дальнейшего развития. Помимо предоставления традиционных почтовых услуг, ведомство активно развивает розничную торговлю.Отдельной темой разговора стало обсуждение перспектив повышения доступности финансовых услуг для жителей республики с помощью «Почта Банка», возможного внедрения и использования почтовых карт не только как средства безналичной оплаты почтовых услуг, но и в качестве зарплатного проекта.

«В том числе там, где кроме нас никого нет, мы обеспечиваем население продуктами первой необходимости и товарами народного потребления. Да, мы не можем конкурировать с федеральными сетями, но мы понимаем, что есть группа товаров, которая востребована, и мы их предоставляем. Наше преимущество – это широкая сеть. Там, где нет других банков на селе и в отдаленных территориях, всегда есть почта», - уточнил директор Управления федеральной почтовой связи Нижегородской области и макрорегиона Волга-1 ФГУП «Почта России» Сергей Орлов.

Также на встрече шла речь об оптимизации работы почтовых отделений в районах Марий Эл, особенностях системы оплаты труда почтальонов, заработная плата которых находится на невысоком уровне.По результатам встречи стороны дали положительную оценку данному формату общения. Глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил важность происходящих на почте перемен, а также большую социальную значимость и востребованность населением республики почтовых услуг.