28 ноября Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев провел рабочее совещание по вопросам приведения Йошкар-Олинского аэропорта в нормативное состояние, а в дальнейшем – возобновления его полноценной работы.
В разговоре приняли участие Первые заместители Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин и Андрей Россошанский, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Сальников, исполняющий обязанности директора аэропорта Андрей Бородуля.
«Аэропортом необходимо заняться в первоочередном порядке. Полоса должна быть рабочая, поэтому надо двигаться вперед. Аэропорт должен быть работоспособен и при необходимости принять один-два борта, или принимать по какому-то графику самолеты. Мы должны быть технически готовы, сейчас об этом речь идет», - обозначил Глава Марий Эл Александр Евстифеев.
В настоящее время ведется подготовка проектной документации по установке нового светотехнического оборудования на взлетно-посадочной полосе Йошкар-Олинского аэропорта. Проект должен быть реализован в 2018 году. Следующим этапом, над которым правительство республики сейчас начинает работать, станет капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.
На сегодняшний день аэропорт «Йошкар-Ола» не может выполнять регулярных рейсов по перевозке пассажиров из-за отсутствия сертификатов службы авиационной безопасности и сертификата оператора аэродрома.