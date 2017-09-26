29/11/2017

Глава Марий Эл Александр Евстифеев: «Аэропорт должен быть работоспособен»

28 ноября Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев провел рабочее совещание по вопросам приведения Йошкар-Олинского аэропорта в нормативное состояние, а в дальнейшем – возобновления его полноценной работы.





В разговоре приняли участие Первые заместители Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин и Андрей Россошанский, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Сальников, исполняющий обязанности директора аэропорта Андрей Бородуля.



В разговоре приняли участие Первые заместители Председателя Правительства Республики Марий Эл Сергей Сметанин и Андрей Россошанский, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Сальников, исполняющий обязанности директора аэропорта Андрей Бородуля. «Аэропортом необходимо заняться в первоочередном порядке. Полоса должна быть рабочая, поэтому надо двигаться вперед. Аэропорт должен быть работоспособен и при необходимости принять один-два борта, или принимать по какому-то графику самолеты. Мы должны быть технически готовы, сейчас об этом речь идет», - обозначил Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

В настоящее время ведется подготовка проектной документации по установке нового светотехнического оборудования на взлетно-посадочной полосе Йошкар-Олинского аэропорта. Проект должен быть реализован в 2018 году. Следующим этапом, над которым правительство республики сейчас начинает работать, станет капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.





На сегодняшний день аэропорт «Йошкар-Ола» не может выполнять регулярных рейсов по перевозке пассажиров из-за отсутствия сертификатов службы авиационной безопасности и сертификата оператора аэродрома.​​​ В настоящее время ведется подготовка проектной документации по установке нового светотехнического оборудования на взлетно-посадочной полосе Йошкар-Олинского аэропорта. Проект должен быть реализован в 2018 году. Следующим этапом, над которым правительство республики сейчас начинает работать, станет капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы.На сегодняшний день аэропорт «Йошкар-Ола» не может выполнять регулярных рейсов по перевозке пассажиров из-за отсутствия сертификатов службы авиационной безопасности и сертификата оператора аэродрома.​​​

Источник - Управление общественных связей и информации Главы Республики Марий Эл Нравится

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