Автоинспекторы Йошкар-Олы (Марий Эл) разъясняют водителям о порядке оформления ДТП
Дорожные полицейские напоминают водителям алгоритм действия при дорожно-транспортных происшествиях.
В г. Йошкар-Оле сотрудники ГИБДД рассказывают водителям о порядке их действий в случае, если они станут участниками дорожно-транспортного происшествия без пострадавших.
Возможность упрощенного оформления ДТП позволяет сократить время оформления документов и освободить проезжую часть от поврежденных транспортных средств, которые могут создать препятствия для других участников дорожного движения.
Напоминаем, с июля 2015 года на территории Российской Федерации действуют новые правила оформления ДТП. Речь идет в том числе и об изменениях в п. 2.6.1 Правил дорожного движения РФ, регламентирующем обязанности водителя при ДТП без пострадавших.
Согласно п. 2.6.1 ПДД РФ, если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создаётся препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств.
Автоинспекторы проводят разъяснительные беседы с водителями и раздают автомобилистам памятки, в которых четко прописан алгоритм их действий.
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