Минстрой республики не принял сдачу объекта по реконструкции «Аллеи здоровья» в г. Йошкар-Оле. Руководителя регионального ведомства не устроило качество выполненных работ.

В выездном совещании также приняли участие мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов, руководители структурных подразделений администрации столицы республики, подрядчики, представители средств массовой информации.Реконструкция «Аллеи здоровья» началась по поручению Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева в сентябре этого года. К настоящему времени строители готовы были отчитаться о завершении проделанных работ по первому этапу предстоящих больших изменений одного из излюбленных места отдыха горожан.В рамках программы «Современная городская среда» был проведен ремонт асфальтового покрытия, устроены газоны, обустроен подход к «Аллее здоровья», произведено устройство лестниц и пандусов. Кроме того, были установлены более 40 светильников, новые урны, проведена санитарная очистка вдоль прогулочной зоны, высажено свыше 80 деревьев и более тысячи кустарников. В качестве малых архитектурных форм появилась площадка для занятий спортом, забетонированная территория для установки мангалов и отдыха граждан.Однако дела обстояли не совсем так, как рапортовали строители. Недостатки были выявлены в ходе инспекционного выезда министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Леонтьева.

«Мы собрали всех участников на объекте и, хотя они отчитались о 100-процентном выполнении работ, мы видим, что до окончания еще далеко, и выявлен ряд проблемных вопросов. Во-первых, есть обрыв. Аллея обрывается и уходит почему-то в щебень. Такого быть не должно. Дальше – не выполнена отметка. Водоотведение осуществляется не организованно, поэтому размывается плодородный слой. Нужны лотки, каналы, необходимо трубы прокладывать дополнительно под пешеходными зонами, чтоб не было луж. Надо все привести в соответствие, чтобы люди увидели, что деньги налогоплательщика, наши с вами деньги, потрачены не зря», - отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Михаил Леонтьев.

Среди других замечаний, озвученных руководителем регионального Минстроя, - шатающиеся перила, которые по внешнему виду совсем не гармонируют с установленными коваными воротами, и некачественно положенный асфальт. Михаил Леонтьев также обратил внимание мэра г. Йошкар-Олы на ответственность бизнеса перед обществом. В качестве примера привел расположенное рядом кафе, прилегающая территория которого заросла кустарниками, а вокруг – разбитая дорога.

«Появляется благоустроенная общественная зона, значит, бизнес должен привести все в соответствие: убрать бурьян, обустроить свою прилегающую территорию», - заметил Михаил Леонтьев.

Замечания и недостатки подрядчик должен устранить в ближайшее время. До конца недели в Минстрой республики будет представлен соответствующий график работ.Что касается дальнейшей реконструкции «Аллеи здоровья», у городских властей есть идея закольцевать ее и сделать прогулочные площадки вдоль реки. По поручению главы Марий Эл Александра Евстифеева общая концепция того, какой в итоге должна стать «Аллея здоровья», будет разработана вместе с общественностью.