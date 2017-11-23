Глава Марий Эл Александр Евстифеев совершил инспекционную поездку по г. Йошкар-Оле.В выездном совещании приняли участие министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Михаил Леонтьев, мэр города Евгений Маслов, представители подрядных организаций, задействованных в работах по благоустройству столицы региона.Александр Евстифеев сначала побывал в микрорайоне «Мирный» - это новый жилой комплекс, представленный высотными многоквартирными домами, который в настоящее время активно «обживается». Однако в связи с отсутствием полноценного генерального плана застройки в микрорайоне не было запроектировано детского сада.В настоящее время рассматривается возможность корректировки проекта одного из строящегося многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу бульвар Ураева, 6 для размещения детского сада во встроенно-пристроенных помещениях.

«Руководство республики активно занимается проблемой поиска полноценных зданий для обустройства детских садов. Это актуальнейшая проблема в Марий Эл. Мы находимся в одном из спальных районов, где не было запроектировано, видимо, по причине отсутствия генплана застройки столицы республики, детского сада. Мы посмотрели помещения в жилом доме. Это полноценное здание. 2 тысячи квадратных метров. Сейчас ведутся переговоры с правообладателем здания по поводу передачи его городу. Здесь планируется обустроить, как вариант, два детских сада. Вопрос возникает с созданием детской площадки для прогулок. Но мы видим, где размещен строительный городок, есть территория, которую предполагается оградить и предоставить детским дошкольным учреждениям, обустроив ее надлежащим образом в качестве площадки для прогулки для детей», - рассказал Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

По данным мэрии г. Йошкар-Олы, в дошкольных учреждениях для детей от трех до семи лет дефицит составляет сейчас около 1000 мест. Для обеспечения малышей местами в детских садах администрация города определила несколько направлений работы, одним из которых является размещение дошкольных образовательных учреждений во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных домов.Следующим пунктом визита Главы Марий Эл стал микрорайон «Гомзово». Поводом послужили многочисленные жалобы жильцов дома №61 по ул. Димитрова. Как выяснилось, компания-застройщик при сдаче данного дома в эксплуатацию не утеплила боковую стену фасада должным образом. Вместо облицовочного материала строители лишь натянули пленку черного цвета. Теперь в квартирах жильцов постоянный холод, а дом так и стоит в неприглядном виде.

«Мы – свидетели «строительного беспредела». В чем это выражается? Построен дом, органы власти подписали акт приемки, и дом заселен. Но мы видим, что общестроительные работы не завершены. Стена, по которой уложен утеплитель, защищена не полноценным облицовочным материалом, а пленкой непрезентабельного вида, которая уже пришла в негодность. Жители жалуются, что стена холодная, и проживать людям, квартиры которых имеют часть этой стены, невозможно. Сейчас встречаемся с руководством строительной компании, которая выполняла работы, и все проблемы будут адресованы им. Кроме того, мы видим, что рядом осталась строительная площадка, на которой должна быть построена вторая очередь жилого комплекса. Важно, чтобы строительство второй очереди попало в руки добросовестного застройщика», - сказал Александр Евстифеев.

Недовольство Главы республики было вызвано и фактом отсутствия благоустроенной прилегающей территории, которая, по сути, должна была быть обустроена при сдаче дома.

«Мы понимаем, что здесь должна быть полностью благоустроенная территория – детская площадка, парковочное пространство и место отдыха для жильцов. Повторюсь, этот «строительный беспредел», который позволяла себе предыдущая власть, мы с ним активно разбираемся», - подчеркнул Глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Теперь проблему людей можно решить либо продолжив строительство второй очереди дома, либо возложив на застройщика обязательства по приведению стены построенного дома в надлежащее состояние.

«В ближайшее время жду предложений по устранению недочетов и проекта ответа жильцам на все их многочисленные жалобы», - обозначил Глава региона в разговоре с руководителем строительной компании.​​