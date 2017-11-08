В ходе субботней рабочей поездки по городу Глава Марий Эл Александр Евстифеев посетил предприятие «Стройкерамика», занимающееся производством красного керамического кирпича и добычей строительного песка.

Предприятие имеет долгую историю: образованное в 1993 году на базе кирпичного завода «Имени 12 лет Октября», в общей сложности завод насчитывает почти 90 лет производственной деятельности.В связи с большой конкуренцией и устаревшими технологиями, применяемыми на заводе, сегодня предприятие испытывает ряд финансовых трудностей. Как не допустить банкротства, сделать производство марийского кирпича конкурентоспособным, заполнить региональный рынок строительных материалов собственным товаром, а в перспективе – поставлять кирпич в другие регионы, – эти и многие другие вопросы Глава республики обсудил с генеральным директором открытого акционерного общества Вячеславом Андреевым.

«Подобные производства нужны республике, - сказал Александр Евстифеев. - Они не только дают работу, но и позволяют с умом использовать местные природные ресурсы», - заметил Глава региона.

На предприятии реализуется практически весь цикл производства – от добычи сырья до выпуска продукции. В ходе посещения кирпичного завода Александр Евстифеев ознакомился с полной технологией производства кирпича, осмотрел формовочные линии и производственные складские площадки, а также оценил организацию производства и условия труда.

«Мы посмотрели технологию. Она исправно работающая, но сильно устаревшая на несколько десятков лет. И хотя предприятие исправно платит налоги, объем налогов снижен. Есть риски и для самих работников. Во-первых, остается невысокой заработная плата тех, кто работает на кирпичном заводе. 21 тысяча рублей – это мало при производстве строительных материалов. Зарплату нужно повышать. Значит, нужно работать над созданием и применением более современных технологий. Предприятие нуждается в реконструкции, и, честно говоря, в том, чтоб кирпичный завод был построен заново. Строительная площадка должна быть максимально приближена к карьеру глины», - в интервью сказал Александр Евстифеев.

Чтобы завод развивался и уверенно чувствовал себя на рынке строительных материалов, необходимо привлекать инвесторов для модернизации производства, подчеркнул Глава Марий Эл. Кроме того, по мнению Александра Евстифеева, запуск новых мощностей на предприятиях республики позволит стабилизировать экономическую ситуацию в регионе.

«С руководством и акционерами, которые сегодня присутствуют, мы обсудили задачи. Говорили о том, что движение необходимо. Более того, обращаясь к руководству, я попросил не откладывать вопрос в долгий ящик, при этом предупредил, что если в ближайшее время мы не заметим активного движения по улучшению производства кирпича в республике, будем искать внешних инвесторов. Тогда они будут создавать некие конкурентные угрозы для действующего предприятия. Сегодня в этом необходимости нет, но двигаться вперед нужно», - подчеркнул Александр Евстифеев.

Поскольку производство собственных строительных материалов и насыщенность ими рынка значительно влияют на стоимость жилья в регионе, развитие строительных компаний, а также реализация новых инвестиционных проектов в строительном сегменте экономики республики важны, в разговоре с журналистами также акцентировал внимание Глава Марий Эл.​​