Налог на имущество организаций Марий Эл, в том числе Волжска, будет уплачиваться исходя из кадастровой стоимости
В октябре текущего года в Закон Республики Марий Эл № 59-З от 27.10.2011 г. были внесены изменения в части особенностей определения налоговой базы, в отношении отдельных объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости.
Ставка налога на имущество организаций в отношении таких объектов недвижимого имущества на 2018 год установлена в размере 1,5%.
В приложении - Перечень объектов недвижимости в городе Волжске, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость на налоговый период 2018 года
Органом, уполномоченным формировать Перечень отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется исходя из их кадастровой стоимости, в республике является Министерство государственного имущества Республики Марий Эл. С предварительным Перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства.
В целях корректного формирования Перечня указанных выше объектов и исключения объектов не соответствующих требованиям ст.378.2 НК РФ в УФНС России по Республике Марий Эл прошло заседание межведомственной рабочей группы, на которой присутствовали ответственные сотрудники Мингосимущества Республики Марий Эл, Управления Росреестра по Республике Марий Эл.
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