27/11/2017

Налог на имущество организаций Марий Эл, в том числе Волжска, будет уплачиваться исходя из кадастровой стоимости







Ставка налога на имущество организаций в отношении таких объектов недвижимого имущества на 2018 год установлена в размере 1,5%.

В октябре текущего года в Закон Республики Марий Эл № 59-З от 27.10.2011 г. были внесены изменения в части особенностей определения налоговой базы, в отношении отдельных объектов недвижимого имущества исходя из их кадастровой стоимости.Ставка налога на имущество организаций в отношении таких объектов недвижимого имущества на 2018 год установлена в размере 1,5%. В приложении - Перечень объектов недвижимости в городе Волжске, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость на налоговый период 2018 года

Органом, уполномоченным формировать Перечень отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется исходя из их кадастровой стоимости, в республике является Министерство государственного имущества Республики Марий Эл. С предварительным Перечнем можно ознакомиться на сайте Министерства .



В целях корректного формирования Перечня указанных выше объектов и исключения объектов не соответствующих требованиям ст.378.2 НК РФ в УФНС России по Республике Марий Эл прошло заседание межведомственной рабочей группы, на которой присутствовали ответственные сотрудники Мингосимущества Республики Марий Эл, Управления Росреестра по Республике Марий Эл. Органом, уполномоченным формировать Перечень отдельных объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется исходя из их кадастровой стоимости, в республике является Министерство государственного имущества Республики Марий Эл. С предварительным Перечнем можноВ целях корректного формирования Перечня указанных выше объектов и исключения объектов не соответствующих требованиям ст.378.2 НК РФ в УФНС России по Республике Марий Эл прошло заседание межведомственной рабочей группы, на которой присутствовали ответственные сотрудники Мингосимущества Республики Марий Эл, Управления Росреестра по Республике Марий Эл.

ФНС

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