

Рубен Акопов, руководитель образовательной платформы LECTA

Как сообщил 24 ноября, Министерство образования и науки Марий Эл и корпорация «Российский учебник»* в рамках стратегического сотрудничества объединят усилия, организационные, технические, административные ресурсы и возможности для проведения мониторинга, совместных очных и дистанционных методических мероприятий для учителей, создания необходимых условий для поддержки педагогов, участвующих в апробации.С этой целью стороны подписали соответствующее соглашение о совместной организации площадок для апробации электронных форм учебников (ЭФУ) издательств «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Астрель» на цифровой образовательной платформе LECTA. Апробация будет проходить на базе образовательных организаций 199 школ Республики Марий Эл в 2017-2018 гг.

– Сегодня развитие цифровой образовательной среды является одним из приоритетных направлений в совершенствовании учебного процесса. Данное соглашение с республикой позволит сторонам активизировать усилия, выявить текущие потребности всех участников образовательной экосистемы, предоставить доступ к передовым цифровым образовательным сервисам и контенту учителям Марий Эл, оказать квалифицированную поддержку педагогам в освоении нового содержания образования и современных цифровых образовательных сервисов.

* В корпорацию «Российский учебник» входят учебные издательства «ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Астрель», цифровая образовательная платформа LECTA и компания по оборудованию образовательных учреждений «ДРОФА-Новая школа».

Ответственная за проведение мероприятия региональный директор корпорации «Российский учебник» Екатерина Спицына отметила значимость данного события, подчеркнув, что с активной помощью коллег апробация позволит проанализировать текущий опыт использования современных технологий и выстроить необходимую траекторию развития цифрового образования в регионе.С целью ознакомить учителей с последними возможностями цифровой образовательной среды 16 ноября корпорация «Российский учебник» провела семинар «Электронная форма учебника как инструмент организации современного урока». На масштабном мероприятии руководитель образовательной платформы LECTA Рубен Акопов и ведущий методист Елена Снисаренко представили потенциал электронных форм учебников на примере хорошо знакомых педагогам материалов и учебных пособий корпорации.В ходе мастер-класса учителя и руководители образовательных организаций смогли самостоятельно поработать с ними на платформе LECTA, в том числе изучить интерактивные задания для проверки знаний, онлайн-тренажеры, методические комментарии ко всем этапам урока, готовые контрольные работы и тренировочные задания с возможностью автоматической обработки результатов и анализа успеваемости ученика.