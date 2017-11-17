23 ноября, в Йошкар-Оле прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов республиканского этапа фестиваля МЧС России по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества».На мероприятии были отмечены лучшие сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, журналисты, освещавшие деятельность ведомства, а также граждане, совершившие героические поступки.Награды лауреатам фестиваля вручали Министр Республики Марий Эл - полномочный представитель Главы Республики Марий Эл Сергей Трухин и начальник Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл генерал-майор Александр Малкин.

«За 9 лет своего существования фестиваль «Созвездие мужества» стал в системе МЧС России одним из главных событий года. Это мероприятие, которое позволяет почувствовать себя частью одной команды. Причем эта команда включает в себя не только наших сотрудников, но и всех тех, кто помогает делать жизнь в республике безопаснее», - отметил в своем выступлении начальник республиканского главка МЧС Александр Малкин.

На торжественном мероприятии были также вручены ведомственные медали МЧС России.Житель Советского района Борис Кустов награжден медалью «За спасение погибающих на водах». В апреле этого года он спас из бурной весенней реки двух детей. Такую же награду получили сотрудники Марийской службы аварийно-спасательных и экологических работ Сергей Кудрявцев и Андрей Коноплев, которые летом в Йошкар-Оле оказали помощь тонущему мужчине.Медаль «За отвагу на пожаре» была вручена заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Йошкар-Олы Алексею Лосеву. Сотрудник МЧС в мае 2017 года во внеслужебное время помог выбраться из горящей квартиры мужчине с нарушениями опорно-двигательного аппарата и принял меры по ликвидации возгорания до приезда пожарных подразделений.