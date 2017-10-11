Жителей Казани напугали сообщением о падении метеорита
«Мы все умрем»: жителей Казани напугали уткой о падении метеорита» - под таким заголовком опубликована статья на сайте "Вечерней Казани" 23 ноября.
Как сообщает интернет-ресурс, приготовиться к страшной и мучительной смерти вследствие падения гигантского метеорита посоветовали некоторые СМИ жителям Казани, Самары и Нижнего Новгорода (дескать, не повезет одному из трех городов). Время «апокалипсиса» тоже указали - начало декабря 2017-го.
Первой о том, что на один из трех городов Поволжья грохнется гигантский метеорит - побольше того, что упал на Челябинск в 2013-м, предупредила читателей уважаемая федеральная газета. При этом издание сослалось на замдиректора клуба «АстроСамара» Сергея Аверьянова, который якобы узнал о предстоящем бедствии на международной конференции астрономов в исландском Рейкьявике. Не прошло и пары часов, как новость подхватили казанские, самарские и нижегородские издания.
Корреспондент связалась с первоисточником страшной новости - жителем Самары Сергеем Аверьяновым. Оказалось, ему 25 лет, он не имеет астрономического образования, но уже несколько лет увлекается астрономией.
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