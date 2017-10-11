24/11/2017

Жителей Казани напугали сообщением о падении метеорита

"Вечерней Казани" 23 ноября.



Как сообщает интернет-ресурс, приготовиться к страшной и мучительной смерти вследствие падения гигантского метеорита посоветовали некоторые СМИ жителям Казани, Самары и Нижнего Новгорода (дескать, не повезет одному из трех городов). Время «апокалипсиса» тоже указали - начало декабря 2017-го.



Первой о том, что на один из трех городов Поволжья грохнется гигантский метеорит - побольше того, что упал на Челябинск в 2013-м, предупредила читателей уважаемая федеральная газета. При этом издание сослалось на замдиректора клуба «АстроСамара» Сергея Аверьянова, который якобы узнал о предстоящем бедствии на международной конференции астрономов в исландском Рейкьявике. Не прошло и пары часов, как новость подхватили казанские, самарские и нижегородские издания.



Корреспондент связалась с первоисточником страшной новости - жителем Самары Сергеем Аверьяновым. Оказалось, ему 25 лет, он не имеет астрономического образования, но уже несколько лет увлекается астрономией.



Читать подробнее на сайте "Вечерняя Казань". на сайте "Вечерняя Казань".



«Мы все умрем»: жителей Казани напугали уткой о падении метеорита» - под таким заголовком опубликована статья на сайте23 ноября.Как сообщает интернет-ресурс, приготовиться к страшной и мучительной смерти вследствие падения гигантского метеорита посоветовали некоторые СМИ жителям Казани, Самары и Нижнего Новгорода (дескать, не повезет одному из трех городов). Время «апокалипсиса» тоже указали - начало декабря 2017-го.Первой о том, что на один из трех городов Поволжья грохнется гигантский метеорит - побольше того, что упал на Челябинск в 2013-м, предупредила читателей уважаемая федеральная газета. При этом издание сослалось на замдиректора клуба «АстроСамара» Сергея Аверьянова, который якобы узнал о предстоящем бедствии на международной конференции астрономов в исландском Рейкьявике. Не прошло и пары часов, как новость подхватили казанские, самарские и нижегородские издания.Корреспондент связалась с первоисточником страшной новости - жителем Самары Сергеем Аверьяновым. Оказалось, ему 25 лет, он не имеет астрономического образования, но уже несколько лет увлекается астрономией. Челябинский метеорит, 2013 год.





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