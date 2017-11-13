«Сытый воробей»: экологический конкурс с таким названием состоялся в исправительной колонии № 7 в преддверии зимыОсужденные женщины изготовили кормушки для птиц, а после подведения итогов мероприятия сотрудники ведомства подарили экспонаты колонистской выставки йошкар-олинскому детскому саду.Два десятка осужденных исправительной колонии № 7 получают в профессиональном училище специальность «Станочник деревообрабатывающих станков». Непростой процесс обучения предполагает отходы от пиломатериалов, которым, если творчески подойти, вполне можно найти практичное применение. Так у воспитателей учреждения и родилась идея проведения конкурса на самую красивую кормушку для птиц, в котором охотно приняли участие осужденные женщины, причем, не только те, кто посещает профессиональное училище.Как выяснилось, у такого простого и полезного изделия, как птичья кормушка, может быть неограниченное количество творческих воплощений. На конкурс были представлены достаточно замысловатые конструкции. У одной из них, например, выдвижное дно – чтобы удобнее было засыпать туда корм. Была здесь представлена кормушка, выполненная в стиле древнеримского классицизма – что-то вроде Колизея для голодных синиц. Но первое место в конкурсе, по единодушному мнению жюри, в числе которого оказалась и съемочная группа программы «Вести Марий Эл», заняла изящная древнерусская избушка, сплетенная из березовых прутьев, крышу которой авторы покрыли еловыми шишками.

– Мы, конечно, представляем, как выглядят обычные кормушки для птиц, – говорят осужденные Наталья Минкина, Анна Бобрович и Зарина Хабибуллина – Но было бы не интересно, если все представленные работы будут похожи друг на друга. Поэтому мы постарались сделать что-то особенное, но использовали только природные материалы.

Руководство исправительной колонии № 7 поощрит и авторов лучшей работы, и всех активных участников экологической акции. Сами же кормушки сегодня разместили на территории йошкар-олинского детского сада «Золотой петушок». Когда-то он был ведомственным дошкольным учреждением, так что хорошие связи между организациями сохранились.

– Конечно, мы не только рады этому подарку, но и найдем ему самое полезное применение, – сказала Светлана Петрова, старший воспитатель детского сада. – Забота о природе – это обязательная часть нашего воспитательного процесса. Теперь ребята во время прогулки будут подсыпать сюда корм, а потом наблюдать за птицами, которые прилетят полакомиться семенами и крошками.

Кормушки установлены, и семечек для голодных пичуг дети вместе с воспитателями уже насыпали. Пернатые уже облюбовали новые домики и самым непосредственным образом доказали утилитарность доброй экологической акции, проведенной в исправительном учреждении.