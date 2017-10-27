В воскресенье, 19 ноября, в день памяти святителя Павла Константинопольского митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Кокшайск.

Владыке сослужили настоятель храма иерей Алексий Леонов и благочинный Лугово-Марийского церковного округа настоятель храма святителя Николая Мирликийского села Кожла-Сола протоиерей Алексий Никитин.Богослужение началось торжественной встречей архипастыря. После Божественной литургии был отслужен молебен Пресвятой Богородице в честь Ее Покрова.В проповеди Владыка рассмотрел чтение евангельского отрывка о воскрешении дочери Иаира и женщине, страдавшей кровотечением 12 лет и исцеленной от прикосновения к краю одежды Господа Иисуса Христа. Благодать Божия излилась на женщину посредством ее веры. Владыка предостерег от опасности маловерия, влекущей за собой потерю образа Божия, потому что вера – это естественное состояние человека.

«Это повествование показывает насколько Господь милостив к каждому человеку и нет ни одного, кто бы был Им оставлен», - подчеркнул митрополит Иоанн.