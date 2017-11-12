23/11/2017

Состоялось официальное представление нового министра культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл

Константин Анатольевич Иванов Константин Анатольевич Иванов



Руководителя отрасли культуры представил Первый заместитель Председателя Правительства республики Михаил Васютин.



Михаил Зиновьевич более 20 лет возглавлял Министерство и внес большой вклад в развитие культуры и искусства республики.

22 ноября состоялось официальное представление нового министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. Этот пост занял Константин Иванов.Руководителя отрасли культуры представил Первый заместитель Председателя Правительства республики Михаил Васютин.Михаил Зиновьевич более 20 лет возглавлял Министерство и внес большой вклад в развитие культуры и искусства республики. «Кандидатура нового министра хорошо известна в нашей республике. За годы своей работы на должности художественного руководителя Марийского государственного театра оперы и балета им. Эрика Сапаева накопил значительный опыт практической управленческой деятельности», - сказал Михаил Зиновьевич.

Он также отметил, что сегодня в области культуры и искусства есть ряд задач, требующих особого внимания. В свою очередь Константин Анатольевич подчеркнул, что приложит максимум усилий для дальнейшего укрепления и развития отрасли культуры Республики Марий Эл. Напомним, что в этом году Константин Иванов награжден медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл».



Напомним , что ранее занимавший этот пост Михаил Васютин назначен Первым заместителем Председателя Правительства Марий Эл.



Он также отметил, что сегодня в области культуры и искусства есть ряд задач, требующих особого внимания. В свою очередь Константин Анатольевич подчеркнул, что приложит максимум усилий для дальнейшего укрепления и развития отрасли культуры Республики Марий Эл. Напомним, что в этом году Константин Иванов награжден медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл»., что ранее занимавший этот пост Михаил Васютин назначен Первым заместителем Председателя Правительства Марий Эл.

См. биография.

Источник - Министерство культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Нравится

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