Состоялось официальное представление нового министра культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл
Константин Анатольевич Иванов
22 ноября состоялось официальное представление нового министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл. Этот пост занял Константин Иванов.
Руководителя отрасли культуры представил Первый заместитель Председателя Правительства республики Михаил Васютин.
Михаил Зиновьевич более 20 лет возглавлял Министерство и внес большой вклад в развитие культуры и искусства республики.
«Кандидатура нового министра хорошо известна в нашей республике. За годы своей работы на должности художественного руководителя Марийского государственного театра оперы и балета им. Эрика Сапаева накопил значительный опыт практической управленческой деятельности», - сказал Михаил Зиновьевич.
Он также отметил, что сегодня в области культуры и искусства есть ряд задач, требующих особого внимания. В свою очередь Константин Анатольевич подчеркнул, что приложит максимум усилий для дальнейшего укрепления и развития отрасли культуры Республики Марий Эл. Напомним, что в этом году Константин Иванов награжден медалью ордена «За заслуги перед Марий Эл».
Напомним, что ранее занимавший этот пост Михаил Васютин назначен Первым заместителем Председателя Правительства Марий Эл.
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