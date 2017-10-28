22/11/2017

ОНФ в Марий Эл открывает горячую линию по питанию в детских садах





Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут сообщать по телефону: (8362) 45-51-70. Или направлять по электронному адресу: 12region@onf.ru . Для обеспечения обратной связи необходимо сообщить ФИО и контактные данные.



По итогам горячей линии общественники совместно с управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведут проверки в детских садах в части выявления проблем качества питания.

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл открывает горячую линию по вопросу организации питания детей в дошкольных учреждениях.Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут сообщать по телефону: (8362) 45-51-70. Или направлять по электронному адресу:. Для обеспечения обратной связи необходимо сообщить ФИО и контактные данные.По итогам горячей линии общественники совместно с управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведут проверки в детских садах в части выявления проблем качества питания. «Все сообщения о нарушениях будут тщательно проверяться, в случае подтверждения будут приниматься меры в соответствии с законодательством. Результаты проверок мы планируем обсудить на заседании рабочей группы. Все выявленные замечания найдут свое отражение в предложениях, которые мы направим профильным министерствам и соответствующим службам», - прокомментировала руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Татьяна Глушкова.



Источник иллюстрации Источник - РО ОНФ в Республике Марий Эл Нравится

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