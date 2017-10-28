ОНФ в Марий Эл открывает горячую линию по питанию в детских садах
Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Марий Эл открывает горячую линию по вопросу организации питания детей в дошкольных учреждениях.
Свои замечания и предложения родители и другие заинтересованные лица могут сообщать по телефону: (8362) 45-51-70. Или направлять по электронному адресу: 12region@onf.ru. Для обеспечения обратной связи необходимо сообщить ФИО и контактные данные.
По итогам горячей линии общественники совместно с управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проведут проверки в детских садах в части выявления проблем качества питания.
«Все сообщения о нарушениях будут тщательно проверяться, в случае подтверждения будут приниматься меры в соответствии с законодательством. Результаты проверок мы планируем обсудить на заседании рабочей группы. Все выявленные замечания найдут свое отражение в предложениях, которые мы направим профильным министерствам и соответствующим службам», - прокомментировала руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Татьяна Глушкова.