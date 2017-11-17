22 ноября состоялась сорок вторая очередная сессия Собрания депутатов, открыл которую глава городского округа «Город Йошкар-Ола», председатель Собрания депутатов А.Н. Принцев. Сессия проходила в выездном формате на базе Дворца культуры Российской Армии.
На заседании присутствовали глава администрации (мэр города) Евгений Маслов, его заместители, начальники управлений, отделов администрации городского округа, представители природоохранной прокуратуры и прокуратуры г. Йошкар-Олы, УМВД и средств массовой информации.
В начале сессии Александр Принцев представил присутствующим недавно назначенного на должность руководителя Управления МВД России по г. Йошкар-Оле Михаила Щеглова.
Александр Николаевич выразил уверенность в том, что новый руководитель настроен на результативную работу. Михаил Щеглов заверил собравшихся в том, что личный состав УМВД России по г. Йошкар-Оле будет нацелен на выполнение служебных задач, укрепление правопорядка в столице республики, защиту прав и свобод граждан.
В ходе сессии были рассмотрены 28 вопросов – эффективность использования муниципального имущества, Правила благоустройства и Генеральный план города, утверждение Прогнозного плана приватизации имущества, бюджетная политика и экономика, назначение публичных слушаний, вопросы экологии и установки мемориальных досок.
- Один из основных вопросов, рассмотренных сегодня, это поступление доходов в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола». Приоритетными направлениями расходования средств остаются: своевременная выплата заработной платы, оплата текущих коммунальных услуг, бесперебойное функционирование отраслей городского хозяйства и другие. Большое значение имеет принятие доработанных с учетом рекомендаций публичных слушаний Правил благоустройства и изменений в Генплан городского округа «Город Йошкар-Ола». Благодаря этим документам можно будет улучшить вид города и вывести Йошкар-Олу на новый уровень по красоте, ухоженности и единообразию, - подчеркнул Александр Принцев.