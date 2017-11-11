20 ноября на сцене Академического русского театра драмы им. Г. Константинова состоялось открытие XIV Международного фестиваля русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы».

«Миссия фестиваля – объединять людей и страны», – подчеркнул Первый заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл Владимир Актанаев. Он зачитал приветствие Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева:

«За прошедшие годы ваш форум получил признание и сегодня фестиваль – это востребованная, авторитетная творческая площадка для встреч артистов театров, для профессионального обмена опытом, сохранения и приумножения культурных связей между регионами России и странами СНГ». Руководитель республики пожелал участникам фестиваля «профессиональных успехов и вдохновения, зрителям – интересных премьер, а коллективу Академического русского театра драмы им. Г.В. Константинова и впредь продолжать свою благородную миссию – наводить мосты дружбы и сотрудничества между театрами России и зарубежных стран».

Почетным председателем жюри фестиваля на протяжении многих лет является Людмила Остропольская – помощник художественного руководителя Государственного академического театра имени Е. Вахтангова по литературной части (г. Москва). Новым лицом в жюри стала Нина Мазур – театровед, театральный критик, драматург, член Германского центра международного института театра (г. Ганновер, ФРГ). Два других члена жюри, представляющие Йошкар-Олу, хорошо известны публике: это театровед Наталья Кульбаева и театральный критик Нина Ефимова.Открыли театральный форум его хозяева – актеры Академического русского театра драмы им. Г. Константинова, которые представили драматическую балладу А. Дударева «Не покидай меня», тепло встреченную зрителями.После окончания спектакля в малом зале театра состоялось его заинтересованное обсуждение членами жюри, актерами и постановщиками.