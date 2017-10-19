Со знаменательной датой – 90-летием со дня образования Казанского авиационного завода – поздравил 16 ноября заводчан Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.Торжественные мероприятия, посвященные 90-летию Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев», состоялись на предприятии. Кроме того, сегодня же состоялась передача на летно-испытательную станцию модернизированной машины Ту-160М.

«У завода богатая история, - сказал в приветственном слове Рустам Минниханов. - В Татарстане не так много предприятий, которым на протяжении стольких лет удавалось сохранять свое производство и оставаться флагманом экономики республики».

По его словам, 90 лет работы предприятия - это 90 лет прогресса, постоянного внедрения в производство новых технологий, продуманной социальной политики.

«История завода – это яркая страница в истории отечественного самолетостроения, - заявил далее Президент Татарстана. - Это биография целой плеяды ученых, авиаконструкторов, летчиков-испытателей, талантливых организаторов производства, многотысячной армии рабочих и инженерно-технических работников, которые самоотверженным трудом создали мировую славу авиации России. Имя предприятия навсегда связано с производством уникальных самолетов военного и гражданского назначения от первого серийного цельнометаллического самолета АНТ-3 до современного лайнера Ту-214».

Рустам Минниханов напомнил, что история предприятия ведется с 14 мая 1927 года. Именно тогда перед заводом была поставлена задача чрезвычайной важности – в кратчайшие сроки обеспечить выпуск отечественных цельнометаллических самолетов разведчиков. Позднее, в годы Великой отечественной войны завод выпускал для фронта бомбардировщики Пе-2 и Пе-8, которые стали основными бомбардировщиками отечественных ВВС, всего за годы войны их было выпущено более 10 тыс.Как и 90 лет назад, основной задачей завода остается обеспечение обороноспособности страны, подчеркнул Рустам Минниханов.Сегодня завод успешно реализует производственную программу, повышает техническую оснащенность.Рустам Минниханов выразил слова благодарности за личный вклад в развитие обороноспособности страны ветеранам производства.

«Сегодня завод по программе воспроизводства стратегического ракетоносца Ту – 160 проводит активную работу по техническому перевооружению. В его рамках завершена реконструкция и запущена в работу самая крупная в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига, выполняется установка технологического оборудования, реконструкция инженерных сетей и коммуникаций, модернизируются и оснащаются современным оборудованием цеха. Сегодня знаменательное событие – передача на летно-испытательную станцию модернизированной машины Ту-160М. Это первый новый самолет, произведенный в рамках программы модернизации», - напомнил Рустам Минниханов.

Выступавший в ходе мероприятия командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил Министерства обороны России Сергей Кобылаш заявил, что техника, созданная на предприятии, будет оставаться надежным щитом Родины.Заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров отметил возрождение и востребованность высочайшей квалификации специалистов Казанского авиационного завода.В рамках торжественного митинга состоялось вручение заводчанам государственных наград Республики Татарстан, ведомственным наград и грамот, поощрений Министерства обороны России.В завершение Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил Министерства обороны России Сергей Кобылаш, президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь ответили на вопросы журналистов.