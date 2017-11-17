Митрополит Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн выразил соболезнования в связи с автокатастрофой на 64-м километре автотрассы Йошкар-Ола – Козьмодемьянск.
Дорогие братья и сестры!
Примите мои искренние соболезнования в связи с автокатастрофой, унесшей жизни многих людей. Глубоко сопереживаю всем, кто потерял в этой аварии своих родных и близких.
Всякий раз, когда случаются подобные трагедии, мы понимаем, сколь скоротечна и хрупка наша жизнь. Но мы знаем, что с физической смертью не прекращается человеческое бытие.
И сейчас, когда скорбь и горечь утраты наполняют ваши сердца, прошу вас найти в себе силы для молитвы об упокоении погибших. Вместе с вами молюсь, дабы Милостивый Спаситель принял души новопреставленных рабов Своих в обителях небесных, и верю, что Он услышит наши к Нему прошения. Молюсь и о скорейшем исцелении пострадавших в этой страшной аварии.
Да укрепит Господь ваши душевные и телесные силы в постигшем испытании и да поможет вам с мужеством и терпением пережить это тяжелое горе.
С глубокими соболезнованиями Иоанн, митрополит Йошкар-Олинский и Марийский.