Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Российской Федерации Виктор Басаргин и Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев провели оперативное совещание в Доме Правительства республики.

Оно состоялось в закрытом режиме. Во встрече также принял участие заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Павел Бугаев, а также руководители регионального блока всех задействованных в выяснении причин аварии структур.По окончании совещания руководитель Ространснадзора дал интервью федеральным и республиканским СМИ. Глава ведомства озвучил информацию о причинах произошедшего накануне в Марий Эл крупного ДТП, отметив при этом, что прокуратура дала разрешения на внеплановые проверки владельца компании.

«Мы будем проверять все, что касается автовокзала. Самое главное, мы уже пообщались с Александром Евстифеевым о том, что будет разработан комплексный план, утверждена маршрутная карта по перевозкам и наведен порядок», - уточнил руководитель Ространснадзора.

Столкновение пассажирского микроавтобуса и лесовоза с прицепом произошло 16 ноября около 17.30 ч. на 64 км автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск»

Кроме того, Виктор Басаргин выразил соболезнования семьям погибших.

«Выражаю соболезнования родственникам погибших. Перевозчик был застрахован, и ассоциация страховщиков выплатит более двух миллионов рублей родственникам погибших. Пострадавшим положены выплаты, размер которых зависит от тяжести полученных травм. Мы проговорили с Главой республики Александром Евстифеевым, всем будет оказана помощь в оформлении документов, чтобы ускорить процесс», - сказал руководитель Ространснадзора.

Как известно, Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев сразу после аварии выехал в Килемарский район на место ДТП. Глава региона подчеркнул, что власти республики активно занимаются всем, что касается причин и последствий трагедии.

«Я был там вчера с начала разбирательства до самого конца. Уехал оттуда после того, как движение было восстановлено. Что касается этого участка дороги, открытых претензий к дорожникам нет. Это прямой участок трассы. И он, если не в хорошем, то в удовлетворительном состоянии. Да, проблем с дорогами в республике много, я не раз об этом говорил, но в конкретном случае, это человеческий фактор, а не состояние дороги на этом участке, - констатировал Александр Евстифеев. - От «Автодора» мной еще вчера были затребованы представления доказательств. Дорога дважды чистилась и посыпалась песчано-соляной смесью. Мы можем усомниться, что журнал регистрации можно заполнить позже, но выполнение данных работ контролируется системой «Глонасс». Ее подделать никому еще не удавалось. Все подтверждается, дорога чистилась, и в этом смысле невыполнение обязательств «Автодором» не доказывается», - подчеркнул Глава Марий Эл.

Водитель маршрутки, которую обогнал разбившийся микроавтобус, перевозивший людей, описал возможные причины трагичного ДТП. По его словам, скорость микроавтобуса была очень высокая, при этом стеной шел снег.

«Чистить дорогу на расстоянии 200 км одномоментно при такой погоде невозможно, поэтому в правилах дорожного движения сказано, что водитель обязан учитывать дорожные условия. Эти обстоятельства тоже необходимо учитывать. Наша задача - давать вменяемые оценки, а не делать из происшествия шоу», - обратился к представителям СМИ Глава региона.

При этом Александр Евстифеев рассказал, что накануне состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались технические условия создания в республике сети весового контроля и видеофиксации.

«Но это уже не первое заседание. Уже давно предложено привлечь в республику инвесторов, имеющих опыт работы, хорошие технические решения в данной сфере. Поэтому вопрос с пассажирскими перевозками сейчас решается», - завершил Глава Марий Эл.