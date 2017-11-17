Власти республики определяют сумму выплат пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, а также родственникам погибших.Глава Марий Эл Александр Евстифеев дал указание рассчитать единовременные пособия и принять необходимые меры, как материальные, так и психологические, по оказанию необходимой помощи родным и близким погибших и пострадавших людей.

«Мы изучим все наши возможности. Но могу сказать, что сумма возмещения для родственников на одного погибшего в совокупности со страховым возмещением не будет менее миллиона рублей. Сумма возмещения на пострадавших, которые находятся в больнице, не будет менее 400 тысяч. Больше – да, меньше – нет», - отметил Глава республики Александр Евстифеев.

Ранее в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности сообщалось, что родственники погибших пассажиров и пострадавшие в результате столкновения микроавтобуса и лесовоза могут получить страховые выплаты в размере более 2 млн. рублей, так как ответственность индивидуального предпринимателя, осуществляющего перевозку, застрахована по договору обязательного страхования гражданской ответственности.